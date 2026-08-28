Алексея Арестовича приговорили к 11 годам заключения в России за «призывы к терроризму»

Российский суд заочно приговорил бывшего внештатного советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича к 11 годам колонии и тюрьмы. Соответствующий вердикт вынес Второй западный окружной военный суд в Москве, обвинив украинского блогера в публичных призывах к террористической деятельности и распространении так называемых "фейков" о вооруженных силах РФ.

Алексей Арестович

Как сообщают российские пропагандистские медиа из зала заседаний, судья полностью поддержал обвинительный акт, ранее утвержденный Генеральной прокуратурой страны-агрессорки.

"По совокупности преступлений назначить Арестовичу Алексею Николаевичу окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы", — объявил решение судья.

Согласно приговору, первые три года осужденный должен отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии общего режима. Кроме того, российское правосудие решило ограничить блогеру доступ к сети.

"Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на 4 года", — отмечается в судебном решении.

Поводом для уголовного преследования, по которому Арестовича объявили в розыск, стали его публикации весной 2022 года. По версии российского следствия, 17 марта он призвал украинцев уничтожать пути, чтобы заблокировать железнодорожные поставки оккупационных войск. Также ему инкриминировали пост от 8 апреля о ракетном ударе россиян по вокзалу в Краматорске. Суд увидел в этих действиях "мотивы национальной розни" и "публичные призывы к терроризму через Интернет".

Следует напомнить, что еще в 2023 году Россия внесла эксрадника в список "террористов и экстремистов". Примечательно, что уже после этого в разговоре с Ксенией Собчак Арестович отметился скандальным заявлением, заверив, что в случае своего президентства якобы согласился бы отдать Путину Крым и четыре украинских области. Пока же в Украине против блогера действуют официальные санкции, а его YouTube-канал заблокирован.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Арестович дал прогноз на осенне-зимний период в Украине .