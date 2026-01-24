logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Окуляри Макрона зламали інтернет: ціна зросла майже на третину
commentss НОВИНИ Всі новини

Окуляри Макрона зламали інтернет: ціна зросла майже на третину

Вихід Еммануеля Макрона в окулярах французького бренду з віковою історією спричинив справжній модний ажіотаж — сайт компанії не витримав навантаження, а ціни різко пішли вгору

24 січня 2026, 17:42
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Франції Еммануель Макрон несподівано став каталізатором модного ажіотажу під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Його поява в окулярах французького бренду Maison Henry Jullien, який має понад 100 років історії, викликала різкий сплеск інтересу до продукції компанії.

Окуляри Макрона зламали інтернет: ціна зросла майже на третину

Окуляри Макрона

Макрон обрав класичну модель окулярів-авіаторів, аби приховати травму ока. Однак цей практичний жест несподівано перетворився на потужний імпульс для бренду: сайт виробника перестав працювати майже на добу через різке зростання відвідуваності.

За даними компанії, після появи президента на форумі попит на цю модель зріс настільки, що її вартість піднялася приблизно на 28%. Для невеликого французького виробника, який спеціалізується на преміальних окулярах ручної роботи, такий ефект став безпрецедентним.

Президент компанії iVision Tech Стефано Фулчір назвав ситуацію "незвичайним днем" і зізнався, що поява Макрона в окулярах бренду стала для команди великою честю. За його словами, компанія не очікувала настільки потужної реакції ринку.

Експерти зазначають, що цей випадок ще раз демонструє вплив публічних осіб на споживчі тренди: навіть один вихід світового лідера може миттєво змінити позиції бренду на глобальному ринку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що американський мільярдер та технологічний підприємець Ілон Маск оголосив, що продажі гуманоїдних роботів можуть стартувати вже у 2027 році. Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.



