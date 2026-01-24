Окуляри Макрона зламали інтернет: ціна зросла майже на третину

Президент Франції Еммануель Макрон несподівано став каталізатором модного ажіотажу під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Його поява в окулярах французького бренду Maison Henry Jullien, який має понад 100 років історії, викликала різкий сплеск інтересу до продукції компанії.

Окуляри Макрона

Макрон обрав класичну модель окулярів-авіаторів, аби приховати травму ока. Однак цей практичний жест несподівано перетворився на потужний імпульс для бренду: сайт виробника перестав працювати майже на добу через різке зростання відвідуваності.

За даними компанії, після появи президента на форумі попит на цю модель зріс настільки, що її вартість піднялася приблизно на 28%. Для невеликого французького виробника, який спеціалізується на преміальних окулярах ручної роботи, такий ефект став безпрецедентним.

Президент компанії iVision Tech Стефано Фулчір назвав ситуацію "незвичайним днем" і зізнався, що поява Макрона в окулярах бренду стала для команди великою честю. За його словами, компанія не очікувала настільки потужної реакції ринку.

Експерти зазначають, що цей випадок ще раз демонструє вплив публічних осіб на споживчі тренди: навіть один вихід світового лідера може миттєво змінити позиції бренду на глобальному ринку.

