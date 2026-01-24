logo

Очки Макрона взломали интернет: цена выросла почти на треть
Очки Макрона взломали интернет: цена выросла почти на треть

Выход Эммануэля Макрона в очках французского бренда с возрастной историей повлек за собой настоящий модный ажиотаж — сайт компании не выдержал нагрузки, а цены резко пошли вверх

24 января 2026, 17:42
Автор:
Ткачова Марія

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно стал катализатором модного ажиотажа во время Всемирного экономического форума в Давосе. Его появление в очках французского бренда Maison Henry Jullien , имеющего более 100 лет истории, вызвало резкий всплеск интереса к продукции компании.

Очки Макрона взломали интернет: цена выросла почти на треть

Очки Макрона

Макрон выбрал классическую модель очков-авиаторов, чтобы скрыть травму глаза. Однако этот практический жест неожиданно превратился в мощный импульс для бренда: сайт производителя перестал работать почти в сутки из-за резкого роста посещаемости.

По данным компании, после появления президента на форуме спрос на данную модель вырос настолько, что ее стоимость поднялась примерно на 28%. Для небольшого французского производителя, специализирующегося на премиальных очках ручной работы, такой эффект стал беспрецедентным.

Президент компании iVision Tech Стефано Фулчир назвал ситуацию "необычным днем" и признался, что появление Макрона в очках бренда стало для команды большой честью. По его словам, компания не ожидала столь мощной реакции рынка.

Эксперты отмечают, что это еще раз демонстрирует влияние публичных лиц на потребительские тренды: даже один выход мирового лидера может мгновенно изменить позиции бренда на глобальном рынке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мериканский миллиардер и технологический предприниматель Илон Маск объявил, что продажи гуманоидных роботов могут стартовать уже в 2027 году. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Источник: https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/makron-okulyari-shcho-vidomo-pro-aksesuar-prezidenta-franciji-v-yakomu-vin-z-yavivsya-v-davosi-50577967.html?utm_source=telegram
