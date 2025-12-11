Оголошено Людину року 2025 за версією Time

Журнал Time оголосив Людину року 2025 і цього року видання відійшло від традиційного підходу. Замість того, щоб відзначити одну історичну постать, редакція присудила титул одразу групі людей, назвавши "Архітекторів штучного інтелекту" (The Architects of AI) головними фігурами, які визначили світовий порядок у 2025 році.

Журнал Time назвав Людину року 2025. Фото: Time

Рішення журналу відображає масштаб і швидкість трансформацій, що їх штучний інтелект приносить у політику, економіку, культуру та повсякденне життя. Як наголосив головний редактор Time Сем Джейкобс, цього року ніхто не мав більшого впливу на світ, ніж ті, хто "уявив, спроєктував і створив ШІ".

Хто увійшов до списку "Архітекторів ШІ", яких Time назвав Людиною року

Одне із зображень обкладинки стилістично відсилає до відомої фотографії "Lunch atop a Skyscraper" 1932 року, підкреслюючи, що сьогоднішні "будівельники" працюють не з металом, а зі структурою цифрового майбутнього.

На цій обкладинці Time зображені вісім ключових лідерів індустрії штучного інтелекту, яких видання називає рушійною силою цифрової революції:

- Марк Цукерберг (Meta)

- Ліза Су (AMD)

- Ілон Маск (Tesla, xAI)

- Дженсен Хуан (Nvidia)

- Сем Альтман (OpenAI)

- Деміс Хассабіс (Google DeepMind)

- Даріо Амодей (Anthropic)

- Фей-Фей Лі (World Labs)

На іншому зображенні обкладинки зображено будівельні риштування, що оточують гігантські літери "AI", зроблені так, щоб виглядати як комп’ютерні компоненти.

Time вказує, що штучний інтелект у 2025 році перестав бути абстрактним технологічним трендом, а став частиною повсякдення мільйонів людей та ключовим інструментом для науки, безпеки, медицини та бізнесу.

"Людство визначатиме шлях ШІ вперед — і кожен з нас зіграє роль у формуванні майбутнього технології". – вказує Time.

Людина року за версією Time обирається з 1927 року. Видання щороку відзначає людей або групи, які мали найвагоміший вплив на світ, незалежно позитивний або негативний. Минулого року титул отримав Дональд Трамп.

