Объявлен Человек года 2025 по версии Time

Журнал Time объявил Человека 2025 года и в этом году издание отошло от традиционного подхода. Вместо того чтобы отметить одну историческую фигуру, редакция присудила титул сразу группе людей, назвав "Архитекторов искусственного интеллекта" (The Architects of AI) главными фигурами, определившими мировой порядок в 2025 году.

Журнал Time назвал Человека 2025 года. Фото: Time

Решение журнала отражает масштаб и скорость трансформаций, которые искусственный интеллект приносит в политику, экономику, культуру и повседневную жизнь. Как отметил главный редактор Time Сэм Джейкобс, в этом году никто не имел большего влияния на мир, чем "представивший, спроектировавший и создавший ИИ".

Кто вошел в список "Архитекторов ИИ", которых Time назвал Человеком года

Одно из изображений обложки стилистически отсылает к известной фотографии "Lunch atop a Skyscraper" 1932 года, подчеркивая, что сегодняшние строители работают не с металлом, а со структурой цифрового будущего.

На этой обложке Time изображены восемь ключевых лидеров индустрии искусственного интеллекта, которых издание называет движущей силой цифровой революции:

— Марк Цукерберг (Meta)

— Лиза Су (AMD)

— Илон Маск (Tesla, xAI)

— Дженсен Хуан (Nvidia)

— Семь Альтман (OpenAI)

— Демис Хассабис (Google DeepMind)

— Дарио Амодей (Anthropic)

— Фэй-Фей Ли (World Labs)

На другом изображении обложки изображены строительные леса, окружающие гигантские буквы AI, сделанные так, чтобы выглядеть как компьютерные компоненты.

Time указывает, что искусственный интеллект в 2025 году перестал быть абстрактным технологическим трендом, а стал частью повседневной жизни миллионов людей и ключевым инструментом для науки, безопасности, медицины и бизнеса.

"Человечество будет определять путь ИИ вперед – и каждый из нас сыграет роль в формировании будущего технологии". – указывает Time.

Человек года по версии Time выбирается с 1927 года. Издание ежегодно отмечает людей или группы, которые имели самое важное влияние на мир, независимо положительное или негативное. В прошлом году титул получил Дональд Трамп.

