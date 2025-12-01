logo_ukra

Один постачальник іде з ринку: що буде з цінами на газ наприкінці року
commentss НОВИНИ Всі новини

Один постачальник іде з ринку: що буде з цінами на газ наприкінці року

Грудень принесе зміни на газовому ринку — менше компаній, нижчі місячні тарифи і стабільні річні ціни для більшості домогосподарств.

1 грудня 2025, 14:05
Автор:
avatar

Проніна Анна

У грудні український газовий ринок офіційно стане меншим — із нього виходить ТОВ "Енерджі Трейд Груп". Як повідомляє "ГазПравда", компанія не продовжила договір купівлі-продажу газу з ГК "Нафтогаз Трейдинг", тож із 1 грудня перестає обслуговувати побутових споживачів.

Один постачальник іде з ринку: що буде з цінами на газ наприкінці року

Ринок газу України скорочується: споживачам радять уважно перевірити свого постачальника

Клієнтам цього постачальника вже рекомендували обрати нового оператора. Якщо цього не станеться до початку місяця, протягом 60 днів газ їм постачатиме компанія "останньої надії" — ГК "Нафтогаз України". Після завершення цього перехідного періоду без нового договору газопостачання просто припинять.

У результаті ринок з грудня працюватиме у складі восьми компаній: чотири з них тримаються виключно річних тарифів, ще чотири пропонують як річну, так і місячну змінну ціну.

Цінова ситуація стабільніша, ніж восени. Річні тарифи не змінилися: від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Саме цей формат тарифів є базовим, і ним користуються понад 98% українських споживачів. Для більшості домогосподарств газ і надалі постачає ГК "Нафтогаз України" за фіксованою річною ставкою 7,96 грн за куб, яка діятиме щонайменше до квітня 2026 року.

Один постачальник іде з ринку: що буде з цінами на газ наприкінці року - фото 2

Натомість місячні тарифи на грудень навіть знизилися і коливатимуться в широкому діапазоні — від 8,46 до 27,99 грн. Саме цей сегмент найбільше реагує на коливання на європейських ринках та сезонну потребу.

Скорочення числа постачальників не має призвести до дефіциту або стрибків цін, проте споживачам радять уважно стежити за умовами тарифів і не пропустити строки зміни постачальника, якщо вони втратили чинний контракт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими.



