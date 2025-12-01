Один поставщик уходит с рынка: что будет с ценами на газ в конце года

В декабре украинский газовый рынок официально станет меньше — из него выходит ООО "Энерджи Трейд Групп". Как сообщает "ГазПравда", компания не продлила договор купли-продажи газа с ГК "Нефтегаз Трейдинг" , поэтому с 1 декабря перестает обслуживать бытовых потребителей.

Рынок газа Украины сокращается: потребителям советуют внимательно проверить своего поставщика

Клиентам этого поставщика уже рекомендовали выбрать нового оператора. Если этого не произойдет до начала месяца, в течение 60 дней газ будет поставлять им компания "последней надежды" — ГК "Нафтогаз Украины". После завершения этого переходного периода без нового договора газоснабжение просто прекратят.

В результате рынок с декабря будет работать в составе восьми компаний: четыре из них держатся исключительно годовых тарифов, еще четыре предлагают как годовую, так и месячную переменную цену.

Ценовая ситуация более стабильна, чем осенью. Годовые тарифы не изменились: от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр. Именно этот формат тарифов базовый, и им пользуются более 98% украинских потребителей. Для большинства домохозяйств газ продолжает поставлять ГК "Нафтогаз Украины" по фиксированной годовой ставке 7,96 грн за куб , которая будет действовать по меньшей мере до апреля 2026 года.

Месячные же тарифы на декабрь даже снизились и будут колебаться в широком диапазоне — от 8,46 до 27,99 грн. Именно этот сегмент больше всего реагирует на колебания на европейских рынках и сезонную потребность.

Сокращение числа поставщиков не должно привести к дефициту или скачкам цен, однако потребителям советуют внимательно следить за условиями тарифов и не упустить сроки изменения поставщика, если они потеряли действующий контракт.

