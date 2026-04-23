Очільник ОП Буданов та нардеп Бужанський зробили заяви про роздачу зброї цивільним

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов публічно підтвердив свою незмінну позицію щодо недопустимості легалізації короткоствольної зброї для цивільного населення. На його переконання, безконтрольне розповсюдження озброєння не лише не вирішує безпекових питань, а й створює нові ризики для суспільства.

Очільник ОП наголосив, що ідея "озброєного народу" як засобу самозахисту є хибною.

"Знову скажу: був завжди і знову кажу, що проти, проти просто легалізації, роздати зброю людям. Це ніколи не працювало і не спрацює також", — підкреслив Буданов.

Він зауважив, що вільний доступ до зброї може спровокувати зростання кількості насильницьких інцидентів, подібних до тих, що сталися днями. На думку посадовця, безпеку мають забезпечувати професійні органи, а не озброєні громадяни.

"Тоді це загрожує більшими проблемами, ніж те, що є зараз. Поліція має працювати ефективно, спецслужби мають працювати ефективно", — додав він, звернувши увагу на необхідність ретельної перевірки дозволів на зброю, які видавалися раніше.

Цю позицію підтримав народний депутат Максим Бужанський. Він зазначив, що погляди керівника ОП повністю збігаються з його багаторічними переконаннями щодо цього питання.

"Буданов категорично проти легалізації короткоствольної зброї. Власне, каже все те саме, що роками кажу в цьому відношенні я", — прокоментував парламентар, висловивши задоволення тим, що людина з високим рівнем суспільної довіри поділяє такі погляди.

Бужанський також іронічно згадав опонентів цієї ідеї, зауваживши, що аргументи проти легалізації залишаються незмінними та професійно обґрунтованими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що криваві події в Голосіївському районі Києва, де 18 квітня чоловік із зареєстрованою рушницею розстріляв людей, змусили владу повернутися до питання вільного обігу зброї. Поки голова МВС Ігор Клименко анонсує підготовку фінального законопроєкту про право на збройний самозахист, думки експертного середовища розділилися. Володимир Фесенко наголошує на ризиках "зброярського лобі" та неконтрольованої агресії. Своєю чергою, військовий аналітик Олег Жданов оцінює ініціативу крізь призму готовності суспільства до майбутніх загроз. Хто має рацію: ті, хто хоче дати людям шанс на захист, чи ті, хто боїться перетворення українських міст на полігони для побутових розбірок — розбирався портал "Коментарі".