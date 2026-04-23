Глава ОП Буданов и нардеп Бужанский сделали заявления о раздаче оружия гражданским

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов публично подтвердил свою неизменную позицию по поводу недопустимости легализации короткоствольного оружия для гражданского населения. По его убеждению, бесконтрольное распространение вооружения не только не решает вопросы безопасности, но и создает новые риски для общества.

Кирилл Буданов и Максим Бужанский. Фото: коллаж

Глава ОП подчеркнул, что идея "вооруженного народа" как средства самозащиты ошибочна.

"Снова скажу: был всегда и снова говорю, что против, против просто легализации, раздать оружие людям. Это никогда не работало и не сработает тоже", – подчеркнул Буданов.

Он отметил, что свободный доступ к оружию может спровоцировать рост количества насильственных инцидентов, подобных произошедшим на днях. По мнению чиновника, безопасность должна обеспечивать профессиональные органы, а не вооруженные граждане.

"Тогда это чревато большими проблемами, чем то, что есть сейчас. Полиция должна работать эффективно, спецслужбы должны работать эффективно", — добавил он, обратив внимание на необходимость тщательной проверки выдававшихся ранее разрешений на оружие.

Эту позицию поддержал народный депутат Максим Бужанский. Он отметил, что взгляды руководителя ОП полностью совпадают с его многолетними убеждениями по этому вопросу.

"Буданов категорически против легализации короткоствольного оружия. Собственно говорит все то же, что годами говорю в этом отношении я", — прокомментировал парламентарий, выразив удовлетворение тем, что человек с высоким уровнем общественного доверия разделяет такие взгляды.

Бужанский также иронически упомянул оппонентов этой идеи, отметив, что аргументы против легализации остаются неизменными и профессионально обоснованными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что кровавые события в Голосеевском районе Киева, где 18 апреля мужчина с зарегистрированным ружьем расстрелял людей, заставили власти вернуться к вопросу свободного обращения оружия. Пока глава МВД Игорь Клименко анонсирует подготовку финального законопроекта о праве на вооруженную самозащиту, мнения экспертной среды разделились. Владимир Фесенко отмечает риски "оружейного лобби" и неконтролируемой агрессии. В свою очередь, военный аналитик Олег Жданов оценивает инициативу сквозь призму готовности общества к будущим угрозам. Кто прав: те, кто хочет дать людям шанс на защиту, или те, кто боится превращения украинских городов в полигоны для бытовых разборок, разбирался портал "Комментарии".