Обстріл АЗС буде неефективним: Кабмін знайшов вихід, як зберегти пальне

В Україні кардинально змінюють підходи до збереження стратегічних енергетичних ресурсів в умовах бойових дій. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, паливний сектор очікує масштабна реформа, яка змусить компанії переглянути свою логістику.

Удар по АЗС. Ілюстративне фото

"Щонайменше 20% мінімальних запасів дизпального, — зазначають в уряді, окреслюючи нові вимоги до бізнесу, — з 2027 року зберігатимуть під землею".

Цю норму зобов'язані виконати всі оператори та профільні учасники вітчизняного паливного ринку. Головне завдання урядової ініціативи полягає в тому, щоб надійно убезпечити стратегічні резерви від ворожого ураження та руйнівних втрат під час війни. Окрім цього, експериментальний проєкт дозволить практично перевірити, наскільки глибокі сховища придатні та ефективні для ліквідації кризових ситуацій.

Для розміщення палива залучатимуть як природні порожнини, так і штучно створені інженерні об'єкти.

"Пальне зможуть зберігати у соляних кавернах, виснажених нафтових і газових родовищах, — пояснюють технічні нюанси фахівці, — а також в інших геологічних формаціях, спеціальних підземних резервуарах та окремих частинах магістральних трубопроводів".

До інфраструктури висувають суворі безпекові вимоги: усі сховища повинні мати надійні системи захисту від витоків нафтопродуктів, цілодобову охорону, жорсткий контроль доступу та спроможність оперативно видати ресурс у разі виникнення екстреної потреби.

Упровадження цієї безпекової моделі відбуватиметься у чітко визначені терміни.

"Експеримент триватиме під час воєнного стану, — уточнюють в Кабміні часові рамки ініціативи, — але не довше 2-х років".

Процес фінансування підземного зберігання не ляже виключно на плечі держави — для реалізації задуму дозволено залучати власні кошти безпосередніх учасників проєкту, кошти з державного бюджету України, а також будь-які інші джерела, що не суперечать чинному законодавству.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що масовані атаки ворога на українські автозаправні станції та нафтобази не призведуть до дефіциту пального, проте змушують бізнес докорінно переглядати заходи безпеки. Про це порталу "Коментарі" повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.