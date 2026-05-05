Травневі цінники на АЗС: експерти про ризики дефіциту, ціну дизеля по 90 грн та безпеку паливних мереж

Ситуація на українському ринку пального у травні 2026 року залишається напруженою через сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів. Хоча критичного дефіциту ресурсу наразі не спостерігається, ціни на стелах продовжують повзти вгору: середня вартість бензину А-95 вже перетнула позначку у 73 грн/л, а дизеля — наблизилася до 89 грн/л. На вартість літра тиснуть нестабільність на Близькому Сході, логістичні складнощі в Ормузькій протоці, чергові етапи підвищення акцизів та удари по українських АЗС.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Чому паливні компанії змушені скорочувати маржу, як атаки на енергетичну інфраструктуру впливають на безпеку постачання та чи варто водіям очікувати стабілізації цін у найближчі тижні — для порталу "Коментарі" аналізують провідні експерти ринку Сергій Куюн та Олександр Сіренко.

Чи чекати бензин по 100 гривень? Головний редактор "Нафторинку" оцінив ризики для українських водіїв

Ситуація на українському ринку пального залишається стабільною, а чутки про можливий дефіцит не мають під собою реальних підстав. Про це заявив головний редактор профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко для порталу "Коментарі".

За словами експерта, Україна зараз контрактує значно більше палива, ніж реально споживає. Він припускає, що панічні настрої в інформаційному просторі можуть бути частиною ворожих операцій.

"По дизелі, я не знаю, звідки ці думки про дефіцит лунають. Я так вже підозрюю, що це якийсь російський проскакує наратив в телеграм-каналах... Ринок працює, контрактація на травень у квітні пройшла непогано", — наголосив Сіренко.

Водночас експерт пояснив, чому на заправках спостерігається зростання цін. Оскільки Україна не є активним гравцем на світовому ринку видобутку, вона змушена інтегруватися в європейську систему та залежати від зовнішніх котирувань. При цьому вартість пального на АЗС визначається не стільки фізичним попитом, скільки політичними та військовими чинниками, що впливають на світові біржі.

"У поведінці світових ринків нафти й газу дуже багато політики та ризикових паперових складових... Те, що зараз відбувається, це наслідок військових дій. Це абсолютно на всіх біржах: на Нью-Йоркській, на Лондонській", — пояснив він.

Сіренко зауважив, що хоча ціни на нафту і пальне корелюють, вони не залежать одне від одного напряму. Інколи дизель дорожчає швидше або повільніше за сировину, залежно від настроїв на європейських майданчиках.

"Імпортери ці котирування підставляють у формули розрахунку... і ми на заправках бачимо подорожчання", — підсумував головний редактор "Нафторинку", зазначивши, що Україна лише спостерігає за цими глобальними процесами, на які не має прямого впливу.

"Картинка для пропаганди та помста за Туапсе": Сергій Куюн пояснив справжню мету ударів по українських АЗС

Масовані атаки ворога на українські автозаправні станції та нафтобази не призведуть до дефіциту пального, проте змушують бізнес докорінно переглядати заходи безпеки. Про це порталу "Коментарі" повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Експерт запевнив, що регіональні ринки не є ізольованими, тому постачання триватиме без перебоїв. Водночас компанії вже запроваджують нові протоколи, щоб убезпечити персонал та пальне. Зокрема, йдеться про зміну графіків зливу пального з бензовозів.

"Вже видно, куди ті цілять. Наприклад, вони намагаються вдень бити, коли відбувається злив у бензовозі. Відповідно, вже зараз перелаштовують цю логістику для того, щоб це робити не напоказ ворогу", — зауважив Куюн.

Найбільш вразливим місцем залишаються наземні резервуари зі скрапленим газом. На думку експерта, власникам АЗС, можливо, доведеться демонтувати такі об’єкти або принаймні тримати їх порожніми, щоб уникнути масштабних вибухів. Хоча на станціях будуються укриття та бетонні захисні споруди, наземні "газові бочки" все одно залишаються пріоритетною мішенню.

Говорячи про мотивацію агресора, Сергій Куюн висловив думку, що такі атаки мають насамперед медійний та психологічний ефект для російського споживача.

"Мені здається, ця думка про те, що це така, знаєте, помста за Туапсе. Тобто їм потрібні оці картинки, те, що воно горить. Мовляв, ми теж... б’ємо. Їм треба для пропаганди теж ці пожежі всі. То я думаю, що оце їхня основна мета насправді", — підкреслив він.

Фахівець також зазначив, що завдяки дотриманню правил безпеки та швидкій реакції на тривоги серед персоналу заправних мереж, з якими він спілкувався, вдалося уникнути людських жертв. Бізнес продовжує інвестувати в антидронові засоби та укриття, щоб мінімізувати ризики для клієнтів і працівників.

Економічні розрахунки: чому ціни мають рости

Попри наявність ресурсу, Сергій Куюн вказує на серйозний розрив між оптовими та роздрібними цінами, що "стискає пружину" ринку.

"Оптові ціни на 1 травня – 83 грн/л, роздріб – 88. У 2025 році різниця складала 8,40 грн/л, зараз – 5. Відхилення 3,4 грн/л", — наводить цифри експерт.

Наприклад, по дизельному пальному різниця між оптом і роздробом значно скоротилася порівняно з минулим роком.

Ще критичніша ситуація з бензином, де світові котирування за квітень зросли на 137 доларів за тонну (близько 4,5 грн/л), тоді як ціни на АЗС залишалися стабільними.



"Оптова ціна на бензин 70,6 грн/л, на колонках – 72,6. Як вже зрозуміло, це мінус, при тому дуже довгий. Протягом 2025 року спред складав 9 грн/л, зараз 2,0. Як казав Віктор Федорович, решту додумайте самі", — іронізує аналітик.

Фактор "Укрнафти" та відбудова

Головним стримуючим фактором наразі є державна мережа "Укрнафта", яка за дорученням уряду торгує з мінімальною маржею. Це дозволило компанії в квітні вийти на першу сходинку за обсягами продажів, обійшовши навіть таких гігантів як ОККО та WOG. Проте, Куюн попереджає, що тривале утримання цін без прибутку може стати проблемою, особливо з огляду на необхідність відновлення зруйнованих об'єктів.

"За який рахунок відбудовувати нафтобази та АЗС? Це теж буде тиснути на маржу і дуже сильно... Ціни будуть підростати. До речі, це повністю відповідає нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету орієнтуватись на ринкові фактори", — підсумовує Сергій Куюн.