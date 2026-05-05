Травневі цінники на АЗС: експерти про ризики дефіциту, ціну дизеля по 90 грн та безпеку паливних мереж

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Ситуація на українському ринку пального у травні 2026 року залишається напруженою через сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів. Хоча критичного дефіциту ресурсу наразі не спостерігається, ціни на стелах продовжують повзти вгору: середня вартість бензину А-95 вже перетнула позначку у 73 грн/л, а дизеля — наблизилася до 89 грн/л. На вартість літра тиснуть нестабільність на Близькому Сході, логістичні складнощі в Ормузькій протоці, чергові етапи підвищення акцизів та удари по українських АЗС.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Чому паливні компанії змушені скорочувати маржу, як атаки на енергетичну інфраструктуру впливають на безпеку постачання та чи варто водіям очікувати стабілізації цін у найближчі тижні — для порталу "Коментарі" аналізують провідні експерти ринку Сергій Куюн та Олександр Сіренко.
Ситуація на українському ринку пального залишається стабільною, а чутки про можливий дефіцит не мають під собою реальних підстав. Про це заявив головний редактор профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко для порталу "Коментарі".
За словами експерта, Україна зараз контрактує значно більше палива, ніж реально споживає. Він припускає, що панічні настрої в інформаційному просторі можуть бути частиною ворожих операцій.
Водночас експерт пояснив, чому на заправках спостерігається зростання цін. Оскільки Україна не є активним гравцем на світовому ринку видобутку, вона змушена інтегруватися в європейську систему та залежати від зовнішніх котирувань. При цьому вартість пального на АЗС визначається не стільки фізичним попитом, скільки політичними та військовими чинниками, що впливають на світові біржі.
Сіренко зауважив, що хоча ціни на нафту і пальне корелюють, вони не залежать одне від одного напряму. Інколи дизель дорожчає швидше або повільніше за сировину, залежно від настроїв на європейських майданчиках.
Масовані атаки ворога на українські автозаправні станції та нафтобази не призведуть до дефіциту пального, проте змушують бізнес докорінно переглядати заходи безпеки. Про це порталу "Коментарі" повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
Експерт запевнив, що регіональні ринки не є ізольованими, тому постачання триватиме без перебоїв. Водночас компанії вже запроваджують нові протоколи, щоб убезпечити персонал та пальне. Зокрема, йдеться про зміну графіків зливу пального з бензовозів.
Найбільш вразливим місцем залишаються наземні резервуари зі скрапленим газом. На думку експерта, власникам АЗС, можливо, доведеться демонтувати такі об’єкти або принаймні тримати їх порожніми, щоб уникнути масштабних вибухів. Хоча на станціях будуються укриття та бетонні захисні споруди, наземні "газові бочки" все одно залишаються пріоритетною мішенню.
Говорячи про мотивацію агресора, Сергій Куюн висловив думку, що такі атаки мають насамперед медійний та психологічний ефект для російського споживача.
Фахівець також зазначив, що завдяки дотриманню правил безпеки та швидкій реакції на тривоги серед персоналу заправних мереж, з якими він спілкувався, вдалося уникнути людських жертв. Бізнес продовжує інвестувати в антидронові засоби та укриття, щоб мінімізувати ризики для клієнтів і працівників.
Ще критичніша ситуація з бензином, де світові котирування за
квітень зросли на 137 доларів за тонну (близько 4,5 грн/л), тоді як ціни на АЗС
залишалися стабільними.
Фактор "Укрнафти" та відбудова
Головним стримуючим фактором наразі є державна мережа "Укрнафта", яка за дорученням уряду торгує з мінімальною маржею. Це дозволило компанії в квітні вийти на першу сходинку за обсягами продажів, обійшовши навіть таких гігантів як ОККО та WOG. Проте, Куюн попереджає, що тривале утримання цін без прибутку може стати проблемою, особливо з огляду на необхідність відновлення зруйнованих об'єктів.