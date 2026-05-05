Майские ценники на АЗС: эксперты о рисках дефицита, цене дизеля по 90 грн и безопасности топливных сетей

Ситуация на украинском рынке топлива в мае 2026 года остается напряженной из-за совокупности внешних и внутренних факторов. Хотя критический дефицит ресурса пока не наблюдается, цены на стелах продолжают ползти вверх: средняя стоимость бензина А-95 уже пересекла отметку в 73 грн/л, а дизеля — приблизилась к 89 грн/л. На стоимость литра давят нестабильность на Ближнем Востоке, логистические сложности в Ормузском проливе, очередные этапы повышения акцизов и удары по украинским АЗС.

Почему топливные компании вынуждены сокращать маржу, как атаки на энергетическую инфраструктуру влияют на безопасность поставок и стоит ли водителям ожидать стабилизации цен в ближайшие недели для портал "Комментарии" анализируют ведущие эксперты рынка Сергей Куюн и Александр Сиренко.

Ждать ли бензин по 100 гривен? Главный редактор "Нефтерынка" оценил риски для украинских водителей

Ситуация на украинском рынке горючего остается стабильной, а слухи о возможном дефиците не имеют реальных оснований. Об этом заявил главный редактор профильного издания "Нефтерынок" Александр Сиренко для портала "Комментарии".

По словам эксперта, Украина сейчас контрактует гораздо больше топлива, чем реально потребляет. Он предполагает, что панические настроения в информационном пространстве могут являться частью враждебных операций.

"По дизелю, я не знаю, откуда эти мысли о дефиците раздаются. Я так уж подозреваю, что это какой-то российский проскакивающий нарратив в телеграм-каналах... Рынок работает, контрактация на май в апреле прошла неплохо", — подчеркнул Сиренко.

В то же время, эксперт объяснил, почему на заправках наблюдается рост цен. Поскольку Украина не является активным игроком на мировом рынке добычи, она вынуждена интегрироваться в европейскую систему и зависеть от внешних котировок. При этом стоимость топлива на АЗС определяется не столько физическим спросом, сколько политическими и военными факторами, влияющими на мировые биржи.

"В поведении мировых рынков нефти и газа очень много политики и рисковых бумажных составляющих... То, что сейчас происходит, это следствие военных действий. Это абсолютно на всех биржах: на Нью-Йоркской, Лондонской" , — пояснил он.

Сиренко отметил, что хотя цены на нефть и топливо коррелируют, они не зависят друг от друга напрямую. Иногда дизель дорожает быстрее или медленнее сырья, в зависимости от настроений на европейских площадках.

"Импортеры эти котировки подставляют в формулы расчета... и мы на заправках видим подорожание" , — подытожил главный редактор "Нефтерынка", отметив, что Украина только наблюдает за этими глобальными процессами, на которые не имеет прямого влияния.

"Картинка для пропаганды и мести за Туапсе": Сергей Куюн объяснил настоящую цель ударов по украинским АЗС

Массированные атаки врага на украинские автозаправочные станции и нефтебазы не приведут к дефициту топлива, однако заставляют бизнес коренным образом пересматривать меры безопасности. Об этом порталу "Комментарии" сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Эксперт заверил, что региональные рынки не изолированы, поэтому поставки будут продолжаться без перебоев. В то же время, компании уже вводят новые протоколы, чтобы обезопасить персонал и топливо. В частности, речь идет об изменении графиков слива топлива из бензовозов.

"Уже видно, куда те целятся. К примеру, они пытаются днем бить, когда происходит слив в бензовозе. Соответственно уже сейчас перестраивают эту логистику для того, чтобы это делать не напоказ врагу" , — отметил Куюн.

Наиболее уязвимым местом остаются наземные резервуары со сжиженным газом. По мнению эксперта, владельцам АЗС, возможно, придется демонтировать такие объекты или хотя держать их пустыми, чтобы избежать масштабных взрывов. Хотя на станциях строятся укрытия и бетонные защитные постройки, наземные "газовые бочки" все равно остаются приоритетной мишенью.

Говоря о мотивации агрессора, Сергей Куюн высказал мнение, что такие атаки оказывают, прежде всего, медийный и психологический эффект для российского потребителя.

"Мне кажется, это мнение о том, что это такое, знаете ли, месть за Туапсе. То есть им нужны эти картинки, то, что оно горит. Мол, мы тоже… бьем. Им нужны для пропаганды тоже эти пожары все. Я думаю, что это их основная цель на самом деле" , — подчеркнул он.

Специалист также отметил, что благодаря соблюдению правил безопасности и быстрой реакции на тревоги среди персонала заправочных сетей, с которыми он общался, удалось избежать жертв. Бизнес продолжает инвестировать в антидроновые средства и укрытия, чтобы свести к минимуму риски для клиентов и работников.

Экономические расчеты: почему цены должны расти

Несмотря на наличие ресурса, Сергей Куюн указывает на серьезный разрыв между оптовыми и розничными ценами, что "сжимает пружину" рынка.

"Оптовые цены на 1 мая — 83 грн/л, розница — 88. В 2025 году разница составляла 8,40 грн/л, сейчас — 5. Отклонения 3,4 грн/л" , — приводит цифры эксперт.

Например, по дизельному топливу разница между оптом и розницей значительно сократилась по сравнению с прошлым годом.

Еще более критична ситуация с бензином, где мировые котировки за апрель выросли на 137 долларов за тонну (около 4,5 грн/л), в то время как цены на АЗС оставались стабильными.



"Оптовая цена на бензин 70,6 грн/л, на колонках – 72,6. Как уже понятно, это минус, притом очень длинный. В течение 2025 года спрэд составлял 9 грн/л, сейчас 2,0. Как говорил Виктор Федорович, остальное додумайте сами", — иронизирует аналитик.

Фактор "Укрнефти" и восстановление

Главным сдерживающим фактором является государственная сеть "Укрнафта", которая по поручению правительства торгует с минимальной маржой. Это позволило компании в апреле выйти на первое место по объемам продаж, обойдя даже таких гигантов как ОККО и WOG. Однако Куюн предупреждает, что длительное удержание цен без прибыли может стать проблемой, особенно ввиду необходимости восстановления разрушенных объектов.

"За какой счет восстанавливать нефтебазы и АЗС? Это тоже будет давить на маржу и очень сильно... Цены будут подрастать. Кстати, это полностью отвечает недавним рекомендациям Антимонопольного комитета ориентироваться на рыночные факторы" , — заключает Сергей Куюн.