Обстрел АЗС будет неэффективным: Кабмин нашел выход, как сохранить топливо

В Украине кардинально изменяются подходы к сохранению стратегических энергетических ресурсов в условиях боевых действий. Согласно решению Кабинета Министров Украины , топливный сектор ожидает масштабная реформа, которая заставит компании пересмотреть свою логистику.

Удар по АЗС. Иллюстративное фото

"По меньшей мере, 20% минимальных запасов дизтоплива, — отмечают в правительстве, очерчивая новые требования к бизнесу, — с 2027 года будут хранить под землей".

Эта норма обязана выполнить все операторы и профильные участники отечественного топливного рынка. Главная задача правительственной инициативы состоит в том, чтобы надежно обезопасить стратегические резервы от вражеского поражения и разрушительных потерь во время войны. Кроме того, экспериментальный проект позволит практически проверить, насколько глубокие хранилища пригодны и эффективны для ликвидации кризисных ситуаций.

Для размещения топлива будут привлекаться как естественные полости, так и искусственно созданные инженерные объекты.

"Топливо смогут хранить в соляных кавернах, истощенных нефтяных и газовых месторождениях, — объясняют технические нюансы специалисты, — а также в других геологических формациях, специальных подземных резервуарах и отдельных частях магистральных трубопроводов".

К инфраструктуре предъявляются строгие требования безопасности: все хранилища должны иметь надежные системы защиты от утечек нефтепродуктов, круглосуточную охрану, жесткий контроль доступа и возможность оперативно выдать ресурс в случае возникновения экстренной необходимости.

Внедрение этой модели безопасности будет происходить в четко определенные сроки.

"Эксперимент будет продолжаться во время военного положения, – уточняют в Кабмине временные рамки инициативы, – но не дольше 2-х лет".

Процесс финансирования подземного хранения не ляжет исключительно на плечи государства — для реализации замысла разрешено привлекать собственные средства непосредственных участников проекта, средства из государственного бюджета Украины, а также другие источники, не противоречащие действующему законодательству.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что массированные атаки врага на украинские автозаправочные станции и нефтебазы не приведут к дефициту горючего, однако заставляют бизнес коренным образом пересматривать меры безопасности. Об этом порталу "Комментарии" сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.