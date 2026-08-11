Обіцяли одне, а по факту - інше: хто не отримає житловий ваучер на 2 мільйони

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Україні офіційно набули чинності оновлені правила виплати компенсацій за зруйноване або залишене майно для внутрішньо переміщених осіб. Народний депутат Павло Фролов повідомив, що серпневі нововведення запроваджують жорсткіші критерії для відбору отримувачів державних сертифікатів на купівлю оселі, максимальна сума яких сягає 2 мільйонів гривень.
Переселенці. Ілюстративне фото
Посилаючись на Постанову Кабміну №723, парламентар зазначив, що держава була змушена піти на такий крок для раціонального розподілу фінансів.
За його словами, бюджетні кошти мають підтримати громадян, які об'єктивно не мають жодних інших альтернатив для розв'язання своїх житлових проблем.
Політик детально окреслив три ключові категорії переселенців з окупованих територій, які відтепер втрачають право на отримання цієї державної допомоги.
Крім того, обмеження стосуються тих, хто вже вирішив питання житла за рахунок держави:
Третім табу, за словами Фролова, є реєстрація чи декларування місця проживання в населених пунктах після того, як вони потрапили під тимчасову окупацію.
Водночас депутат поспішив заспокоїти тих громадян, які розпочали процедуру оформлення допомоги раніше.
Такі запити обіцяють розглянути за попередніми, більш лояльними нормами. Також парламентар анонсував розширення технічних можливостей для подачі документів:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада України кардинально оновила законодавство, що регулює підтримку внутрішньо переміщених осіб. Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт, який впроваджує нові підходи до допомоги українцям, котрі залишили свої домівки через війну. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.