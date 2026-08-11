Обіцяли одне, а по факту - інше: хто не отримає житловий ваучер на 2 мільйони

В Україні офіційно набули чинності оновлені правила виплати компенсацій за зруйноване або залишене майно для внутрішньо переміщених осіб. Народний депутат Павло Фролов повідомив, що серпневі нововведення запроваджують жорсткіші критерії для відбору отримувачів державних сертифікатів на купівлю оселі, максимальна сума яких сягає 2 мільйонів гривень.

Переселенці. Ілюстративне фото

Посилаючись на Постанову Кабміну №723, парламентар зазначив, що держава була змушена піти на такий крок для раціонального розподілу фінансів.

"Мета урядового рішення — спрямувати обмежений державний ресурс виключно тим людям, які дійсно залишилися без єдиного даху над головою", — наголошує Фролов.

За його словами, бюджетні кошти мають підтримати громадян, які об'єктивно не мають жодних інших альтернатив для розв'язання своїх житлових проблем.

Політик детально окреслив три ключові категорії переселенців з окупованих територій, які відтепер втрачають право на отримання цієї державної допомоги.

"З 1 серпня ваучер більше не видаватимуть особам, які після початку повномасштабного вторгнення свідомо відчужили своє майно, наприклад, через продаж або дарування", — пояснює нардеп.

Крім того, обмеження стосуються тих, хто вже вирішив питання житла за рахунок держави:

"Відмовлятимуть і тим ВПО, які вже встигли скористатися умовами пільгового кредитування за програмою "єОселя"".

Третім табу, за словами Фролова, є реєстрація чи декларування місця проживання в населених пунктах після того, як вони потрапили під тимчасову окупацію.

Водночас депутат поспішив заспокоїти тих громадян, які розпочали процедуру оформлення допомоги раніше.

"Якщо сертифікат уже у вас на руках або ж ви подали офіційне звернення до початку серпня, хвилюватися не варто", — запевняє Фролов, підкреслюючи, що зворотного процесу не буде.

Такі запити обіцяють розглянути за попередніми, більш лояльними нормами. Також парламентар анонсував розширення технічних можливостей для подачі документів:

"Протягом серпня, крім мобільного застосунку, має запрацювати функція оформлення заяв через вебпортал "Дія", центри надання адмінпослуг (ЦНАП) та офіційних нотаріусів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада України кардинально оновила законодавство, що регулює підтримку внутрішньо переміщених осіб. Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт, який впроваджує нові підходи до допомоги українцям, котрі залишили свої домівки через війну. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.