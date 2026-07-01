Масштабне оновлення прав ВПО: що тепер зміниться для переселенців

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Недилько Ксения
Верховна Рада України кардинально оновила законодавство, що регулює підтримку внутрішньо переміщених осіб. Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт, який впроваджує нові підходи до допомоги українцям, котрі залишили свої домівки через війну. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.
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За словами парламентаря, ухвалений документ повністю змінює застарілу систему та надає переселенцям надійніші державні гарантії.
Необхідність таких змін назріла вже давно. Попередні норми створювалися ще під час першої хвилі російської агресії й не відповідали масштабам нинішньої повномасштабної війни.
У новому законі нардепи прописали чіткий перелік змін. Зокрема, у правове поле офіційно вводяться процеси адаптації, інтеграції та реінтеграції людей, а саму державну допомогу тепер виділятимуть залежно від потреб та рівня облаштування особи на новому місці. Для зручності переселенців запроваджують спеціальний електронний кабінет.
Крім того, держава бере на себе зобов'язання забезпечувати житлові права громадян через надання тимчасового притулку, довгострокову оренду, видачу пільгових кредитів або рефінансування. Дітям переселенців гарантується навчання за фактичним місцем проживання, а самі ВПО отримають більше впливу на місцеві рішення через Ради ВПО.
Розробники запевняють, що під час створення цього документа спиралися на передовий світовий досвід.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, коли компенсацію за житло отримають усі категорії ВПО з ТОТ.