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Масштабне оновлення прав ВПО: що тепер зміниться для переселенців

Нові гарантії та електронні кабінети: Верховна Рада ухвалила реформу законодавства про захист ВПО

1 липня 2026, 15:40
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Недилько Ксения

Верховна Рада України кардинально оновила законодавство, що регулює підтримку внутрішньо переміщених осіб. Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт, який впроваджує нові підходи до допомоги українцям, котрі залишили свої домівки через війну. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Масштабне оновлення прав ВПО: що тепер зміниться для переселенців

Ілюстративне фото

За словами парламентаря, ухвалений документ повністю змінює застарілу систему та надає переселенцям надійніші державні гарантії.

"Рада ухвалила в цілому нову редакцію закону про захист прав і свобод ВПО", — сповістив народний обранець. Розповідаючи про результати голосування, він зазначив: "Закон №12301 запроваджує сучасні механізми підтримки ВПО з чіткими гарантіями від держави та створює умови для їхньої адаптації та інтеграції у нових громадах (ЗА 307 народних депутатів)".

Необхідність таких змін назріла вже давно. Попередні норми створювалися ще під час першої хвилі російської агресії й не відповідали масштабам нинішньої повномасштабної війни.

"Необхідність оновлення документа зумовлена тим, що попередня редакція закону була прийнята ще у жовтні 2014 року", — пояснює Павло Фролов. Депутат наголосив, що старі норми просто "не відповідали сучасним викликам і потребам ВПО".

У новому законі нардепи прописали чіткий перелік змін. Зокрема, у правове поле офіційно вводяться процеси адаптації, інтеграції та реінтеграції людей, а саму державну допомогу тепер виділятимуть залежно від потреб та рівня облаштування особи на новому місці. Для зручності переселенців запроваджують спеціальний електронний кабінет.

Крім того, держава бере на себе зобов'язання забезпечувати житлові права громадян через надання тимчасового притулку, довгострокову оренду, видачу пільгових кредитів або рефінансування. Дітям переселенців гарантується навчання за фактичним місцем проживання, а самі ВПО отримають більше впливу на місцеві рішення через Ради ВПО.

Розробники запевняють, що під час створення цього документа спиралися на передовий світовий досвід.

"Закон напрацьований нашою ТСК та закладає комплексний підхід до підтримки ВПО на всіх етапах внутрішнього переміщення відповідно до кращих міжнародних стандартів", — зауважив Павло Фролов. Наприкінці він висловив вдячність усім однодумцям: "Дякую колегам за підтримку цієї ініціативи та усім, хто долучився до її підготовки. Це важливий крок, який посилює захист прав та розширює можливості для мільйонів ВПО".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, коли компенсацію за житло отримають усі категорії ВПО з ТОТ.



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