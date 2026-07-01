Масштабное обновление прав ВПЛ: что теперь изменится для переселенцев

Верховная Рада Украины кардинально обновила законодательство, регулирующее поддержку внутренне перемещенных лиц. Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект, внедряющий новые подходы к помощи украинцам, покинувшим свои дома из-за войны. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

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По словам парламентария, принятый документ полностью меняет устаревшую систему и предоставляет переселенцам более надежные государственные гарантии.

"Совет принял в целом новую редакцию закона о защите прав и свобод ВПЛ", — сообщил народный избранник. Рассказывая о результатах голосования, он отметил: "Закон №12301 вводит современные механизмы поддержки ВПЛ с четкими гарантиями от государства и создает условия для их адаптации и интеграции в новых общинах (ЗА 307 народных депутатов)".

Необходимость подобных изменений назрела уже давно. Предыдущие нормы создавались еще в первую волну русской агрессии и не соответствовали масштабам нынешней полномасштабной войны.

"Необходимость обновления документа обусловлена тем, что предыдущая редакция закона была принята еще в октябре 2014 года", — объясняет Павел Фролов. Депутат подчеркнул, что старые нормы просто "не отвечали современным вызовам и потребностям ВПЛ".

В новом законе нардепы прописали четкий список изменений. В частности, в правовое поле официально вводятся процессы адаптации, интеграции и реинтеграции людей, а сама государственная помощь теперь будет выделяться в зависимости от потребностей и уровня обустройства человека на новом месте. Для удобства переселенцев вводится специальный электронный кабинет.

Кроме того, государство берет на себя обязательство обеспечивать жилищные права граждан через предоставление временного убежища, долгосрочную аренду, выдачу льготных кредитов или рефинансирование. Детям переселенцев гарантируется обучение по фактическому месту жительства, а сами ВПЛ получат большее влияние на местные решения через Советы ВПЛ.

Разработчики уверяют, что при создании этого документа опирались на передовой мировой опыт.

"Закон наработан нашей ВСК и закладывает комплексный подход к поддержке ВПЛ на всех этапах внутреннего перемещения в соответствии с лучшими международными стандартами", — отметил Павел Фролов. В конце он выразил благодарность всем единомышленникам: "Благодарю коллег за поддержку этой инициативы и всех, кто присоединился к ее подготовке. Это важный шаг, усиливающий защиту прав и расширяющий возможности для миллионов ВПЛ".

Напомним, портал "Комментарии" писал , когда компенсацию за жилье получат все категории ВПЛ из ВОТ.