Масштабное обновление прав ВПЛ: что теперь изменится для переселенцев

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Недилько Ксения
Верховная Рада Украины кардинально обновила законодательство, регулирующее поддержку внутренне перемещенных лиц. Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект, внедряющий новые подходы к помощи украинцам, покинувшим свои дома из-за войны. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.
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По словам парламентария, принятый документ полностью меняет устаревшую систему и предоставляет переселенцам более надежные государственные гарантии.
Необходимость подобных изменений назрела уже давно. Предыдущие нормы создавались еще в первую волну русской агрессии и не соответствовали масштабам нынешней полномасштабной войны.
В новом законе нардепы прописали четкий список изменений. В частности, в правовое поле официально вводятся процессы адаптации, интеграции и реинтеграции людей, а сама государственная помощь теперь будет выделяться в зависимости от потребностей и уровня обустройства человека на новом месте. Для удобства переселенцев вводится специальный электронный кабинет.
Кроме того, государство берет на себя обязательство обеспечивать жилищные права граждан через предоставление временного убежища, долгосрочную аренду, выдачу льготных кредитов или рефинансирование. Детям переселенцев гарантируется обучение по фактическому месту жительства, а сами ВПЛ получат большее влияние на местные решения через Советы ВПЛ.
Разработчики уверяют, что при создании этого документа опирались на передовой мировой опыт.
Напомним, портал "Комментарии" писал , когда компенсацию за жилье получат все категории ВПЛ из ВОТ.