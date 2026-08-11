Обещали одно, а по факту – другое: кто не получит жилищный ваучер на 2 миллиона

В Украине официально вступили в силу обновленные правила выплаты компенсаций за разрушенное или оставленное имущество для внутренне перемещенных лиц. Народный депутат Павел Фролов сообщил, что августовские нововведения вводят более жесткие критерии для отбора получателей государственных сертификатов на покупку дома, максимальная сумма которых составляет 2 миллиона гривен.

Переселенцы. Иллюстративное фото

Ссылаясь на Постановление Кабмина №723, парламентарий отметил, что государство было вынуждено пойти на такой шаг для рационального распределения финансов.

"Цель правительственного решения – направить ограниченный государственный ресурс исключительно тем людям, которые действительно остались без единой крыши над головой", – отмечает Фролов.

По его словам, бюджетные средства должны поддержать граждан, объективно не имеющих никаких других альтернатив для решения своих жилищных проблем.

Политик подробно очертил три ключевых категории переселенцев с оккупированных территорий, которые отныне теряют право на получение этой государственной помощи.

"С 1 августа ваучер больше не будут выдавать лицам, которые после начала полномасштабного вторжения сознательно отчуждали свое имущество, например через продажу или дарение", — объясняет нардеп.

Кроме того, ограничения касаются тех, кто уже решил вопрос жилья за счет государства:

"Отказывают и тем ВПЛ, которые уже успели воспользоваться условиями льготного кредитования по программе "Еоселя"".

Третьим табу, по словам Фролова, есть регистрация или декларирование места жительства в населенных пунктах после того, как они попали во временную оккупацию.

В то же время, депутат поспешил успокоить тех граждан, которые начали процедуру оформления помощи раньше.

"Если сертификат уже у вас на руках или вы подали официальное обращение к началу августа, волноваться не стоит", — уверяет Фролов, подчеркивая, что обратного процесса не будет.

Такие запросы обещают рассмотреть по предыдущим, более лояльным нормам. Также парламентарий анонсировал расширение технических возможностей для подачи документов:

"В течение августа, кроме мобильного приложения, должна заработать функция оформления заявлений через вебпортал "Дия", центры предоставления админуслуг (ЦНАП) и официальных нотариусов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада Украины кардинально обновила законодательство, регулирующее поддержку внутренне перемещенных лиц. Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект, внедряющий новые подходы к помощи украинцам, покинувшим свои дома из-за войны. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.