Обещали одно, а по факту – другое: кто не получит жилищный ваучер на 2 миллиона

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Недилько Ксения
В Украине официально вступили в силу обновленные правила выплаты компенсаций за разрушенное или оставленное имущество для внутренне перемещенных лиц. Народный депутат Павел Фролов сообщил, что августовские нововведения вводят более жесткие критерии для отбора получателей государственных сертификатов на покупку дома, максимальная сумма которых составляет 2 миллиона гривен.
Переселенцы. Иллюстративное фото
Ссылаясь на Постановление Кабмина №723, парламентарий отметил, что государство было вынуждено пойти на такой шаг для рационального распределения финансов.
По его словам, бюджетные средства должны поддержать граждан, объективно не имеющих никаких других альтернатив для решения своих жилищных проблем.
Политик подробно очертил три ключевых категории переселенцев с оккупированных территорий, которые отныне теряют право на получение этой государственной помощи.
Кроме того, ограничения касаются тех, кто уже решил вопрос жилья за счет государства:
Третьим табу, по словам Фролова, есть регистрация или декларирование места жительства в населенных пунктах после того, как они попали во временную оккупацию.
В то же время, депутат поспешил успокоить тех граждан, которые начали процедуру оформления помощи раньше.
Такие запросы обещают рассмотреть по предыдущим, более лояльным нормам. Также парламентарий анонсировал расширение технических возможностей для подачи документов:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада Украины кардинально обновила законодательство, регулирующее поддержку внутренне перемещенных лиц. Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект, внедряющий новые подходы к помощи украинцам, покинувшим свои дома из-за войны. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.