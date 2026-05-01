Обхід блокади: Іран та Росія запускають прихований маршрут, який змінює правила гри

Іран демонструє здатність обходити тиск США, незважаючи на блокаду, введену 7 квітня за розпорядженням Дональда Трампа, спрямованого на обмеження морських перевезень через Ормузьку протоку. Тегеран у відповідь активізував альтернативні логістичні маршрути за підтримки Москви, повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Згідно з супутниковими даними з відкритих джерел, після введення обмежень не менше десяти російських вантажних суден попрямували через Каспійське море до іранського порту Амірабад. Експерти наголошують, що реальні масштаби перевезень можуть бути значно вищими: частина операцій здійснюється так званим "тіньовим флотом" — судами з відключеними системами ідентифікації.

Вміст вантажів залишається невідомим, проте аналітики припускають, що йдеться про постачання критично важливих товарів – від продовольства та медикаментів до потенційних військових вантажів. Водночас, цей маршрут відкриває Ірану можливості для експорту нафтопродуктів в обхід Ормузької протоки.

Логістична схема проходить через Волгу та Волго-Донський канал, що з'єднує Каспій з Азовським та Чорним морями, а далі із Середземномор'ям через Босфор та Дарданелли. Незважаючи на обмежені обсяги, Тегеран уже довів свою стійкість до санкцій: раніше йому вдавалося підтримувати експорт навіть за різкого падіння постачань.

Збереження цього маршруту може змінити баланс сил. Іран має можливість затягувати переговори з Вашингтоном, а глобальні ринки – додатковий чинник нестабільності.

Для Володимира Путіна ситуація також несе вигоду: затяжне протистояння у Перській затоці підвищує ціни на нафту та відволікає ресурси США, посилюючи позиції Москви на енергетичному ринку.

