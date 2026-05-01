Обход блокады: Иран и Россия запускают скрытый маршрут, который меняет правила игры

Иран демонстрирует способность обходить давление США, несмотря на блокаду, введенную 7 апреля по распоряжению Дональда Трампа, направленному на ограничение морских перевозок через Ормузский пролив. В ответ Тегеран активизировал альтернативные логистические маршруты при поддержке Москвы, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Согласно спутниковым данным из открытых источников, после введения ограничений не менее десяти российских грузовых судов направились через Каспийское море в иранский порт Амирабад. Эксперты подчеркивают, что реальные масштабы перевозок могут быть значительно выше: часть операций осуществляется так называемым "теневым флотом" — судами с отключенными системами идентификации.

Содержимое грузов остается неизвестным, однако аналитики предполагают, что речь идет о поставках критически важных товаров – от продовольствия и медикаментов до потенциальных военных грузов. Одновременно этот маршрут открывает Ирану возможности для экспорта нефтепродуктов в обход Ормузского пролива.

Логистическая схема проходит через Волгу и Волго-Донской канал, соединяющий Каспий с Азовским и Черным морями, а далее со Средиземноморьем через Босфор и Дарданеллы. Несмотря на ограниченные объемы, Тегеран уже доказал свою устойчивость к санкциям: ранее ему удавалось поддерживать экспорт даже при резком падении поставок.

Сохранение этого маршрута может изменить баланс сил. Иран получает возможность затягивать переговоры с Вашингтоном, а глобальные рынки – дополнительный фактор нестабильности.

Для Владимира Путина ситуация также несет выгоду: затяжное противостояние в Персидском заливе повышает цены на нефть и отвлекает ресурсы США, усиливая позиции Москвы на энергетическом рынке.

Читайте также на портале "Комментарии" - разведка США активно включилась: к какому шагу по Ирану готовится Трамп.



