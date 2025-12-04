Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області 3 грудня оголосила тендер на розробку проєктної документації для будівництва автомобільної дороги на ділянці від села Бистриця до села Яблуниця через село Поляниця, де розташований курорт "Буковель". Про це повідомляється в системі Prozorro, передає LIGA.

Нову дорогу на Буковель планують збудувати за мільярди гривень: що відомо

Йдеться про нову дорогу в Карпатах завдовжки 28,6 км й орієнтовною вартістю 6,57 млрд грн.

Точні параметри має визначити майбутній проєктант.

Нова дорога дозволить скоротити шлях в Буковель з Івано-Франківська завдяки новому заїзду з північно-західного боку.

Підготовка до реалізації цього проєкту вже йдеться – 26 листопада Служба відновлення уклала контракт з ТОВ "ПБС" вартістю 2,1 млрд грн на капітальний ремонт наявної дороги державного значення Івано-Франківськ – Надвірна на 23-кілометровій ділянці до Бистриці. На 2026 рік заплановано також початок повної реконструкції центральної частини Буковелю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада України ухвалила проєкт Держбюджету на 2026 рік, проте в ньому не закладено підвищення зарплат військовослужбовцям, що обурило останніх.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін різко висловився з цього приводу та наголосив, що це найголовніше, що мало б бути ухвалене.

"Те, що в бюджеті не заклали підвищення зарплат військовим — це повна зневага! Це найголовніше, що мало бути в бюджеті на наступний рік. На цій категорії громадян тримається вся країна. Нех*** потім дивуватись тисячам СЗЧ, морально-психологічному стану війська та відсутності бажаючих іти в армію. Аргументація про діру в бюджеті виглядає смішно. Напхати купу всього "більш пріоритетного" діра не завадила. Цікаво, звідки закривати її зібралися", – наголошує військовий.