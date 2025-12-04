Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области 3 декабря объявила тендер на разработку проектной документации для строительства автомобильной дороги на участке от села Быстрица до села Яблуница через село Поляница, где находится курорт "Буковель". Об этом сообщается в системе Prozorro , передает LIGA.

Новую дорогу на Буковель планируют построить за миллиарды гривен: что известно

Речь идет о новой дороге в Карпатах протяженностью 28,6 км и ориентировочной стоимостью 6,57 млрд грн.

Точные параметры должен определить будущий проектировщик.

Новая дорога позволит сократить путь в Буковель из Ивано-Франковска благодаря новому заезду с северо-западной стороны.

Подготовка к реализации этого проекта уже идет речь – 26 ноября Служба восстановления заключила контракт с ООО "ПБС" стоимостью 2,1 млрд грн на капитальный ремонт имеющейся дороги государственного значения Ивано-Франковск – Надворная на 23-километровом участке в Быстрицу. На 2026 год запланировано также начало полной реконструкции центральной части Буковеля.

