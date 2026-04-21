Новий теракт в Україні: школяр приніс вибухівку до відділку поліції — деталі

Правоохоронці на Полтавщині зуміли попередити потенційно масштабний теракт, до якого був причетний 17-річний учень випускного класу. Замість підготовки до завершення школи підліток опинився втягнутим у протиправну діяльність, організовану через російські спецслужби.

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі. У Кременчуці співробітники прокуратури разом із представниками СБУ затримали юнака під час виконання ним чергового етапу злочинного завдання.

Слідчі встановили, що навесні 2026 року школяр активно шукав можливість підзаробити в одному з популярних месенджерів. Саме там він вийшов на контакт із представником ворожих спецслужб. Підлітку запропонували нібито просту роботу за грошову винагороду, на що він погодився без вагань.

Далі хлопець отримав координати, за якими забрав пакунок із компонентами для виготовлення вибухового пристрою. Виконуючи інструкції куратора, він придбав додаткові речовини та зібрав у гаражному приміщенні два саморобні вибухові пристрої.

За даними слідства, планувалося використання цих засобів у нічний час 17 квітня. Один із вибухових пристроїв юнак залишив біля входу до місцевого відділення поліції, інший — сховав неподалік, під деревом, розраховуючи на максимальні наслідки.

Однак реалізувати задум не вдалося. Оперативні дії правоохоронців дозволили затримати неповнолітнього одразу після встановлення вибухових пристроїв. Завдяки своєчасному втручанню вдалося уникнути жертв і значних руйнувань.

