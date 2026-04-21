Новый теракт в Украине: школьник принес взрывчатку в отделение полиции - подробности

Правоохранители в Полтавской области сумели предупредить потенциально масштабный теракт, к которому был причастен 17-летний ученик выпускного класса. Вместо подготовки к завершению школы подросток оказался вовлечен в противоправную деятельность, организованную через российские спецслужбы.

Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре. В Кременчуге сотрудники прокуратуры вместе с представителями СБУ задержали молодого человека во время выполнения им очередного этапа преступной задачи.

Следователи установили, что весной 2026 года школьник активно искал возможность подзаработать в одном из популярных мессенджеров. Там он вышел на контакт с представителем вражеских спецслужб. Подростку предложили якобы простую работу за денежное вознаграждение, на что он согласился без сомнений.

Затем парень получил координаты, по которым забрал пакет с компонентами для изготовления взрывного устройства. Следуя инструкциям куратора, он приобрел дополнительные вещества и собрал в гаражном помещении два самодельных взрывных устройства.

По данным следствия, планировалось использование этих средств в ночное время 17 апреля. Одно из взрывных устройств юноша оставил у входа в местное отделение полиции, другое — спрятал неподалеку под деревом, рассчитывая на максимальные последствия.

Однако реализовать замысел не удалось. Оперативные действия правоохранителей позволили задержать несовершеннолетнего сразу после установки взрывных устройств. Благодаря своевременному вмешательству удалось избежать жертв и значительных разрушений.

