Не залишилося нічого: Флеш вразив кадрами розтрощеного атакою РФ будинку (ФОТО)

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото та відео наслідків удару російських дронів по його житлу, де він мешкав разом із родиною. Внаслідок атаки будинок був майже повністю знищений, а все майно втрачено.

У своєму дописі в Facebook він подякував усім, хто висловив підтримку, та описав масштаб втрат. За його словами, за одну мить він позбувся всього, що будував протягом двох десятиліть: житла, автомобілів і особистих речей.

Окремо Бескрестнов зазначив, що отримав травми та наразі перебуває у гіпсі. Він припускає, що процес відновлення займе тривалий час, через що тимчасово не зможе повноцінно приділяти увагу родині та роботі.

Радник також емоційно відреагував на характер атаки. Він заявив, що міг очікувати загроз особисто собі або можливих диверсій, однак не припускав, що противник застосує одразу п’ять реактивних дронів типу "Шахед" проти житлового будинку, де перебувала його сім’я.





За його словами, удар виглядав як цілеспрямована спроба знищення всіх, хто перебував усередині. Опубліковані ним фото демонструють повністю зруйновану будівлю: від будинку залишилися лише фрагменти стін, а автомобіль, що стояв поруч, згорів ущент.

Подія сталася в ніч на 20 квітня. Сам Бескрестнов повідомив, що керований дрон влучив у стіну його будинку. Після атаки він також показав світлину з лікарні, підтвердивши, що отримав поранення.

