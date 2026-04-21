Не осталось ничего: Флэш поразил кадрами разбитого атакой РФ дома (ФОТО)

Советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов обнародовал фото и видео последствий удара российских дронов по его жилью, где он жил вместе с семьей. В результате атаки здание было почти полностью уничтожено, а все имущество потеряно.

Фото: из открытых источников

В своем сообщении в Facebook он поблагодарил всех, кто выразил поддержку, и описал масштаб потерь. По его словам, за мгновение он избавился от всего, что строил в течение двух десятилетий: жилья, автомобилей и личных вещей.

Отдельно Бескрестнов отметил, что получил травмы и находится в гипсе. Он предполагает, что процесс восстановления займет длительное время, поэтому временно не сможет полноценно уделять внимание семье и работе.

Советник также эмоционально отреагировал на характер атаки. Он заявил, что мог ожидать угроз лично себе или возможных диверсий, однако не предполагал, что противник применит сразу пять реактивных дронов типа "Шахед" против жилого дома, где находилась его семья.

По его словам, удар выглядел как целенаправленная попытка уничтожения всех находившихся внутри. Опубликованные им фото демонстрируют полностью разрушенное здание: от дома остались лишь фрагменты стен, а стоявший рядом автомобиль сгорел дотла.

Событие произошло в ночь на 20 апреля. Сам Бескрестнов сообщил, что управляемый дрон попал в стену его дома. После атаки он также показал фотографию из больницы, подтвердив, что получил ранение.

