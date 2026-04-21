logo

BTC/USD

75984

ETH/USD

2307.39

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Не осталось ничего: Флэш поразил кадрами разбитого атакой РФ дома (ФОТО)
НОВОСТИ

Не осталось ничего: Флэш поразил кадрами разбитого атакой РФ дома (ФОТО)

Чтобы ликвидировать советника министра обороны и его семью, российские силы применили пять дронов типа "Шахед"

21 апреля 2026, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов обнародовал фото и видео последствий удара российских дронов по его жилью, где он жил вместе с семьей. В результате атаки здание было почти полностью уничтожено, а все имущество потеряно.

Фото: из открытых источников

В своем сообщении в Facebook он поблагодарил всех, кто выразил поддержку, и описал масштаб потерь. По его словам, за мгновение он избавился от всего, что строил в течение двух десятилетий: жилья, автомобилей и личных вещей.

Отдельно Бескрестнов отметил, что получил травмы и находится в гипсе. Он предполагает, что процесс восстановления займет длительное время, поэтому временно не сможет полноценно уделять внимание семье и работе.

Советник также эмоционально отреагировал на характер атаки. Он заявил, что мог ожидать угроз лично себе или возможных диверсий, однако не предполагал, что противник применит сразу пять реактивных дронов типа "Шахед" против жилого дома, где находилась его семья.

Не осталось ничего: Флэш поразил кадрами разбитого атакой РФ дома (ФОТО) - фото 2

По его словам, удар выглядел как целенаправленная попытка уничтожения всех находившихся внутри. Опубликованные им фото демонстрируют полностью разрушенное здание: от дома остались лишь фрагменты стен, а стоявший рядом автомобиль сгорел дотла.

Событие произошло в ночь на 20 апреля. Сам Бескрестнов сообщил, что управляемый дрон попал в стену его дома. После атаки он также показал фотографию из больницы, подтвердив, что получил ранение.

Портал "Комментарии" уже писал, что накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос очертила сразу три важных сигнала для Украины, которые касаются как финансовой поддержки, так и продвижения евроинтеграционного процесса. По ее словам, нынешний этап сотрудничества Киева и Брюсселя демонстрирует положительную динамику и готовность Евросоюза усиливать поддержку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости