Новий сценарій Кремля: українців масово заманюють у пастку від імені СБУ

Служба безпеки України попередила про небезпечну тактику російських спецслужб, які дедалі частіше маскуються під українських правоохоронців, щоб завербувати громадян для виконання злочинних завдань. За інформацією СБУ, лише від початку 2026 року спільно з Національною поліцією вдалося викрити десятки таких схем.

СБУ. Фото: з відкритих джерел

За даними спецслужби, вербувальники телефонують або пишуть українцям у месенджерах, представляючись співробітниками СБУ, Нацполіції чи інших силових структур. Для більшої переконливості вони використовують персональні дані, отримані з клієнтських баз інтернет-магазинів, а також надсилають фальшиві повістки з підробленими підписами керівництва СБУ.

Після цього шахраї переходять до шантажу. Людей переконують, що проти них нібито відкрито кримінальне провадження, і пропонують "вирішити проблему" в обмін на виконання різноманітних доручень. Серед них – стеження за визначеними особами, перенесення підозрілих пакунків, виготовлення вибухових пристроїв, підпали автомобілів Сил оборони, адміністративних будівель або навіть підготовка диверсій і терактів.

В окремих випадках російські куратори не лише змушують виконувати злочинні дії, а й вимагають переказати гроші нібито для "закриття справи" або "перевірки автентичності". Таким чином жертви одночасно стають об'єктами психологічного тиску та фінансового вимагання.

У СБУ наголошують, що українська спецслужба працює виключно у правовому полі, не надсилає процесуальні документи через месенджери та ніколи не доручає громадянам виконувати сумнівні чи незаконні завдання. Українців закликають не піддаватися на провокації та одразу повідомляти правоохоронців про будь-які подібні контакти.

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