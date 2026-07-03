Новый сценарий Кремля: украинцев массово заманивают в ловушку от имени СБУ

Служба безопасности Украины предупредила об опасной тактике российских спецслужб, которые все чаще маскируются под украинских правоохранителей, чтобы завербовать граждан для выполнения преступных задач. По информации СБУ, только с начала 2026 совместно с Национальной полицией удалось разоблачить десятки таких схем.

СБУ. Фото: из открытых источников

По данным спецслужбы, вербовщики звонят по телефону или пишут украинцам в мессенджерах, представляясь сотрудниками СБУ, Нацполиции или других силовых структур. Для большей убедительности они используют персональные данные, полученные из клиентских баз интернет-магазинов, а также посылают фальшивые повестки с поддельными подписями руководства СБУ.

После этого мошенники переходят к шантажу. Людей убеждают, что против них якобы открыто уголовное производство, и предлагают "решить проблему" в обмен на выполнение различных поручений. Среди них – слежка за определенными лицами, перенос подозрительных упаковок, изготовление взрывных устройств, поджоги автомобилей Сил обороны, административных зданий или даже подготовка диверсий и терактов.

В отдельных случаях российские кураторы не только заставляют совершать преступные действия, но и требуют перевести деньги якобы для "закрытия дела" или "проверки подлинности". Таким образом, жертвы одновременно становятся объектами психологического давления и финансового вымогательства.

В СБУ отмечают, что украинская спецслужба работает исключительно в правовом поле, не посылает процессуальные документы через мессенджеры и никогда не поручает гражданам выполнять сомнительные или незаконные задачи. Украинцев призывают не поддаваться на провокации и сразу сообщать правоохранителям о каких-либо подобных контактах.

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