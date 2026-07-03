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Новый сценарий Кремля: украинцев массово заманивают в ловушку от имени СБУ

Российские спецслужбы используют фейковые повестки, шантаж и телефонные звонки, чтобы заставить людей совершать диверсии и теракты.

3 июля 2026, 11:24
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Кравцев Сергей

Служба безопасности Украины предупредила об опасной тактике российских спецслужб, которые все чаще маскируются под украинских правоохранителей, чтобы завербовать граждан для выполнения преступных задач. По информации СБУ, только с начала 2026 совместно с Национальной полицией удалось разоблачить десятки таких схем.

Новый сценарий Кремля: украинцев массово заманивают в ловушку от имени СБУ

СБУ. Фото: из открытых источников

По данным спецслужбы, вербовщики звонят по телефону или пишут украинцам в мессенджерах, представляясь сотрудниками СБУ, Нацполиции или других силовых структур. Для большей убедительности они используют персональные данные, полученные из клиентских баз интернет-магазинов, а также посылают фальшивые повестки с поддельными подписями руководства СБУ.

После этого мошенники переходят к шантажу. Людей убеждают, что против них якобы открыто уголовное производство, и предлагают "решить проблему" в обмен на выполнение различных поручений. Среди них – слежка за определенными лицами, перенос подозрительных упаковок, изготовление взрывных устройств, поджоги автомобилей Сил обороны, административных зданий или даже подготовка диверсий и терактов.

В отдельных случаях российские кураторы не только заставляют совершать преступные действия, но и требуют перевести деньги якобы для "закрытия дела" или "проверки подлинности". Таким образом, жертвы одновременно становятся объектами психологического давления и финансового вымогательства.

В СБУ отмечают, что украинская спецслужба работает исключительно в правовом поле, не посылает процессуальные документы через мессенджеры и никогда не поручает гражданам выполнять сомнительные или незаконные задачи. Украинцев призывают не поддаваться на провокации и сразу сообщать правоохранителям о каких-либо подобных контактах.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zasterihaie-u-2026-rotsi-rf-masovo-namahaietsia-verbuvaty-ukraintsiv-pid-chuzhym-praporom-video
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