Новий раунд переговорів: де і коли переговорники Трампа чекають на українську делегацію
Новий раунд переговорів: де і коли переговорники Трампа чекають на українську делегацію

Віткофф та Умеров зустрінуться в Майамі для обговорення "мирного плану"

4 грудня 2025, 06:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зустріч секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умерова з переговорниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером запланована на 4 грудня у Майамі, штат Флорида. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі агентства Associated Press з посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа.

Новий раунд переговорів: де і коли переговорники Трампа чекають на українську делегацію

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Співрозмовник агентства зазначив, що сторони мають намір продовжити обговорення деталей "мирного плану" щодо завершення війни в Україні. Чиновник не надав додаткових подробиць порядку денного, посилаючись на відсутність повноважень коментувати це питання публічно.

У свою чергу, посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила заплановану зустріч Умерова з Віткоффом.

"Рустем Умеров – голова делегації, який не має іншої роботи, окрім як вести переговори з американськими та європейськими союзниками, приземлиться у США вже завтра (4 листопада – ред.), щоб мати повторну зустріч із делегацією", – зазначила посол.

Вона уточнила, що Україна розраховує на повторну зустріч за результатами візиту Віткоффа та Кушнера до Москви.

Стефанішина зазначила, що на даному етапі у переговорах фіксується "не надто багато прогресу", проте сам процес триває.

Окремо Стефанішина наголосила на збереженні двопартійної підтримки України в Конгресі США.

За її прогнозами, вже найближчим часом американські законодавці можуть розглянути законопроекти про визнання Росії державою спонсором тероризму та запровадження вторинних санкцій проти країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп уперше після зустрічі свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланника Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві прокоментував переговори.

У коментарях журналістам голова Білого дому дав зрозуміти, що зустріч у Кремлі була непоганою.




Джерело: https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-peace-talks-putin-witkoff-aa639c6ba85c4fc6d5a07c65e72e96d8
