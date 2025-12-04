Новий раунд переговорів: де і коли переговорники Трампа чекають на українську делегацію

Зустріч секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умерова з переговорниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером запланована на 4 грудня у Майамі, штат Флорида. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі агентства Associated Press з посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Співрозмовник агентства зазначив, що сторони мають намір продовжити обговорення деталей "мирного плану" щодо завершення війни в Україні. Чиновник не надав додаткових подробиць порядку денного, посилаючись на відсутність повноважень коментувати це питання публічно.

У свою чергу, посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила заплановану зустріч Умерова з Віткоффом.

"Рустем Умеров – голова делегації, який не має іншої роботи, окрім як вести переговори з американськими та європейськими союзниками, приземлиться у США вже завтра (4 листопада – ред.), щоб мати повторну зустріч із делегацією", – зазначила посол.

Вона уточнила, що Україна розраховує на повторну зустріч за результатами візиту Віткоффа та Кушнера до Москви.

Стефанішина зазначила, що на даному етапі у переговорах фіксується "не надто багато прогресу", проте сам процес триває.

Окремо Стефанішина наголосила на збереженні двопартійної підтримки України в Конгресі США.

За її прогнозами, вже найближчим часом американські законодавці можуть розглянути законопроекти про визнання Росії державою спонсором тероризму та запровадження вторинних санкцій проти країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії.

У коментарях журналістам голова Білого дому дав зрозуміти, що зустріч у Кремлі була непоганою.



