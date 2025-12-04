Новый раунд переговоров: где и когда переговорщики Трампа ждут украинскую делегацию

Встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с переговорщиками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на 4 декабря в Майами, штат Флорида. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале агентства Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Собеседник агентства отметил, стороны намерены продолжить обсуждение деталей "мирного плана" по завершению войны в Украине. Чиновник не предоставил дополнительных подробностей повестки дня, ссылаясь на отсутствие полномочий комментировать этот вопрос публично.

В свою очередь посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила запланированную встречу Умерова с Уиткоффом.

"Рустем Умеров – глава делегации, который не имеет другой работы, кроме как вести переговоры с американскими и европейскими союзниками, приземлится в США уже завтра (4 ноября – ред.), чтобы иметь повторную встречу с делегацией", – отметила посол.

Она уточнила, что Украина рассчитывает на повторную встречу по результатам визита Виткоффа и Кушнера в Москву.

Стефанишина отметила, что на данном этапе в переговорах фиксируется "не слишком много прогресса", однако сам процесс продолжается.

Отдельно Стефанишина акцентировала на сохранении двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США.

По ее прогнозам, уже в ближайшее время американские законодатели могут рассмотреть законопроекты о признании России государством спонсором терроризма и о введении вторичных санкций против стран, продолжающих закупать российские энергоносители.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп впервые после встречи своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве прокомментировал переговоры.

В комментариях журналистам глава Белого дома дал понять, что встреча в Кремле была неплохой.



