logo_ukra

BTC/USD

113953

ETH/USD

4187.61

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Новий провал Путіна: звідки США намагаються витіснити Росію
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий провал Путіна: звідки США намагаються витіснити Росію

США намагаються витіснити Росію з Африки після провалу "Вагнера"

30 вересня 2025, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після розпаду приватної військової компанії "Вагнер" Кремль значно втратив свій вплив на африканському континенті, тому Вашингтон розглядає можливості посилити свій вплив у регіоні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Новий провал Путіна: звідки США намагаються витіснити Росію

Вагнерівці. Фото: з відкритих джерел

Американська розвідка фіксує, що російські амбітні плани в Африці зазнають краху через два роки після смерті керівника групи найманців ПВК "Вагнер".

Так, після загибелі Євгена Пригожина, лідера "Групи Вагнера", Кремль створив нову військову одиницю – Африканський корпус. Однак, на відміну від попередників, ця структура не змогла забезпечити стабільність у країнах, де раніше діяли найманці, такі як Малі, Нігер та Буркіна-Фасо.

Проте, як зазначають автори публікації, замість очікуваного зміцнення безпеки ця структура не змогла повторити фінансового та політичного успіху попередників. Військові хунти в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо, які раніше отримували допомогу від Москви у боротьбі з повстанцями "Аль-Каїди" та "Ісламської держави", зараз відчувають розчарування.

Більше того, за словами джерела у Пентагоні, деякі країни, зокрема Малі, вже почали звертатися за допомогою до США.

Експерти наголошують, що Росія все ще є в регіоні, зокрема в Сахелі — напівпустельній смузі, що проходить через Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. Однак участь РФ не принесла стабільності: за останній рік через ісламістські повстання в Сахелі загинуло майже 11 тисяч людей, половина — у прямому зіткненні з бойовиками. Найбільша активність бойовиків зараз спостерігається у Буркіна-Фасо.

Таким чином, нинішня ситуація відкриває США можливість відновити присутність у Західній Африці та поступово витіснити Росію з ключових позицій континенту, особливо у сфері безпеки та боротьби з екстремістськими угрупованнями.

Читайте також на порталі "Коментарі" – військові з КНДР перетворюються на "вагнерівців": розкрито несподівані погрози для України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/world/africa/russias-ambitious-plans-in-africa-are-unraveling-f151906d
Теги:

Новини

Всі новини