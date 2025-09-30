Новый провал Путина: откуда США пытаются вытеснить Россию

После распада частной военной компании "Вагнер" Кремль значительно потерял свое влияние на африканском континенте, поэтому Вашингтон рассматривает возможности усилить свое влияние в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Американская разведка фиксирует, что российские амбициозные планы в Африке терпят крах через два года после смерти руководителя группы наемников ЧВК "Вагнер".

Так, после гибели Евгения Пригожина, лидера "Группы Вагнера", Кремль создал новую военную единицу — Африканский корпус. Однако, в отличие от предшественников, эта структура не смогла обеспечить стабильность в странах, где ранее действовали наемники, таких как Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

Однако, как отмечают авторы публикации, вместо ожидаемого укрепления безопасности эта структура не смогла повторить финансового и политического успеха предшественников. Военные хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, которые ранее получали помощь от Москвы в борьбе с повстанцами "Аль-Каиды" и "Исламского государства", сейчас испытывают разочарование.

Более того, по словам источника в Пентагоне, некоторые страны, в частности Мали, уже начали обращаться за помощью к США.

Эксперты подчеркивают, что Россия все еще присутствует в регионе, в частности в Сахеле — полупустынной полосе, проходящей через Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Однако участие РФ не принесло стабильности: за последний год из-за исламистских восстаний в Сахеле погибло почти 11 тысяч человек, половина — в прямом столкновении с боевиками. Наибольшая активность боевиков сейчас наблюдается в Буркина-Фасо.

Таким образом, нынешняя ситуация открывает США возможность восстановить присутствие в Западной Африке и постепенно вытеснить Россию с ключевых позиций континента, особенно в сфере безопасности и борьбы с экстремистскими группировками.

Читайте также на портале "Комментарии" - военные из КНДР превращаются в "вагнеровцев": раскрыты неожиданные угрозы для Украины.