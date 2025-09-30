logo

BTC/USD

113953

ETH/USD

4187.61

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Новый провал Путина: откуда США пытаются вытеснить Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый провал Путина: откуда США пытаются вытеснить Россию

США пытаются вытеснить Россию из Африки после провала "Вагнера"

30 сентября 2025, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После распада частной военной компании "Вагнер" Кремль значительно потерял свое влияние на африканском континенте, поэтому Вашингтон рассматривает возможности усилить свое влияние в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Новый провал Путина: откуда США пытаются вытеснить Россию

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Американская разведка фиксирует, что российские амбициозные планы в Африке терпят крах через два года после смерти руководителя группы наемников ЧВК "Вагнер".

Так, после гибели Евгения Пригожина, лидера "Группы Вагнера", Кремль создал новую военную единицу — Африканский корпус. Однако, в отличие от предшественников, эта структура не смогла обеспечить стабильность в странах, где ранее действовали наемники, таких как Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

Однако, как отмечают авторы публикации, вместо ожидаемого укрепления безопасности эта структура не смогла повторить финансового и политического успеха предшественников. Военные хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, которые ранее получали помощь от Москвы в борьбе с повстанцами "Аль-Каиды" и "Исламского государства", сейчас испытывают разочарование.

Более того, по словам источника в Пентагоне, некоторые страны, в частности Мали, уже начали обращаться за помощью к США.

Эксперты подчеркивают, что Россия все еще присутствует в регионе, в частности в Сахеле — полупустынной полосе, проходящей через Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Однако участие РФ не принесло стабильности: за последний год из-за исламистских восстаний в Сахеле погибло почти 11 тысяч человек, половина — в прямом столкновении с боевиками. Наибольшая активность боевиков сейчас наблюдается в Буркина-Фасо.

Таким образом, нынешняя ситуация открывает США возможность восстановить присутствие в Западной Африке и постепенно вытеснить Россию с ключевых позиций континента, особенно в сфере безопасности и борьбы с экстремистскими группировками.

Читайте также на портале "Комментарии" - военные из КНДР превращаются в "вагнеровцев": раскрыты неожиданные угрозы для Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/africa/russias-ambitious-plans-in-africa-are-unraveling-f151906d
Теги:

Новости

Все новости