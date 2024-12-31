Военные из КНДР превращаются в «вагнеровцев»: раскрыты неожиданные угрозы для Украины

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Ткачик Олеся
Участие военнослужащих КНДР в войне на стороне России имеет много общего с начальной деятельностью частной военной компании "Вагнер", заявил в эфире Радио НВ военный эксперт Павел Нарожный.
Войска КНДР
По мнению эксперта, ситуация с северокорейскими военными сейчас похожа. КНДР отправила в Украину всего около 11 тысяч военных, что составляет около 2% от общей численности группировки РФ на оккупированных территориях. Как говорит Нарожный, это незначительное количество, но важно понимать, что они приехали сюда учиться.
Эксперт также обратил внимание на активизацию военного производства в Северной Корее. В частности, там уже начато производство дронов. Благодаря ресурсам, предоставленным Россией, более 200 заводов в КНДР производят вооружение.
По его словам, это может стать угрозой для Украины, ведь следующая волна северокорейских военных уже будет подготовлена для работы с дронами, противодействия минным полям и артиллерии. В то же время это угроза и для региона Корейского полуострова, где такие бойцы могут быть вовлечены в боевые действия, добавил эксперт.
Нарожный отметил, что у Северной Кореи есть значительный мобилизационный потенциал: их армия насчитывает 1,5 миллиона военных, а количество резервистов достигает нескольких миллионов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Пентагоне оценили эффективность военных из КНДР, воюющих в Курской области.
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