Военные из КНДР превращаются в «вагнеровцев»: раскрыты неожиданные угрозы для Украины

Участие военнослужащих КНДР в войне на стороне России имеет много общего с начальной деятельностью частной военной компании "Вагнер", заявил в эфире Радио НВ военный эксперт Павел Нарожный.

Войска КНДР

Когда "Вагнер" появился — это были зеки, они не имели боевого опыта, но их было очень много. Они не имели боевого опыта, они были мотивированы тем, что их выпускали из зоны, вооружали. И первые волны были очень слабы", – сказал Нарожный.

По мнению эксперта, ситуация с северокорейскими военными сейчас похожа. КНДР отправила в Украину всего около 11 тысяч военных, что составляет около 2% от общей численности группировки РФ на оккупированных территориях. Как говорит Нарожный, это незначительное количество, но важно понимать, что они приехали сюда учиться.

"Но они учатся, они сюда приехали именно учиться. С этими 11 тысячами приехало целых три генерала – огромное количество генералитета для такого небольшого количества людей. Они получают опыт – его изучат, применят", — добавил Нарожный.

Эксперт также обратил внимание на активизацию военного производства в Северной Корее. В частности, там уже начато производство дронов. Благодаря ресурсам, предоставленным Россией, более 200 заводов в КНДР производят вооружение.

По его словам, это может стать угрозой для Украины, ведь следующая волна северокорейских военных уже будет подготовлена для работы с дронами, противодействия минным полям и артиллерии. В то же время это угроза и для региона Корейского полуострова, где такие бойцы могут быть вовлечены в боевые действия, добавил эксперт.

Нарожный отметил, что у Северной Кореи есть значительный мобилизационный потенциал: их армия насчитывает 1,5 миллиона военных, а количество резервистов достигает нескольких миллионов.

"Поэтому это огромная опасность, но для нас это рычаг для переговоров с Южной Кореей, являющейся одним из ведущих производителей оружия в мире", — пояснил Нарожный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Пентагоне оценили эффективность военных из КНДР, воюющих в Курской области.



