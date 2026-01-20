Новий Porsche, Rolex і сотні тисяч доларів: ексголова МСЕК вийшла з СІЗО

Колишня очільниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа подала оновлену декларацію після виходу із слідчого ізолятора, у якій вказала новий дороговартісний автомобіль та значні суми коштів.

Ексголова МСЕК Тетяна Крупа

Згідно з декларацією, автопарк родини Крупи суттєво поповнився. Окрім Porsche Cayenne 2019 року випуску, який уже перебував у власності сім’ї, у декларації з’явився новий Porsche Cayenne вартістю 6,78 млн гривень. Автомобіль оформлений на чоловіка ексчиновниці.

У документі також зазначено доходи подружжя за 2024 рік. Сама Тетяна Крупа задекларувала понад 2 мільйони гривень річного доходу, тоді як її чоловік Володимир Крупа — понад 5,2 мільйона гривень.

Значні суми зберігаються і на банківських рахунках сім’ї. Подружжя задекларувало майже 3,9 мільйона гривень, 230 тисяч доларів США, понад 52 тисячі євро та 3,4 тисячі польських злотих.

Окремо в декларації вказані коштовності та готівка, які раніше були вилучені правоохоронцями під час обшуків у квартирі та на робочому місці Крупи. Серед них — брендові сережки Dior з коштовним камінням вартістю понад 700 тисяч гривень, жіночий годинник Rolex ціною близько 405 тисяч гривень, а також готівка у розмірі 93 тисяч доларів США і 2 тисяч євро.

Оприлюднена декларація викликала значний резонанс, зважаючи на кримінальне провадження, у межах якого ексголова Хмельницької МСЕК перебувала під вартою, а також на задекларований рівень майна та заощаджень після звільнення з СІЗО.

