Головна Новини Суспільство події Новий Porsche, Rolex і сотні тисяч доларів: ексголова МСЕК вийшла з СІЗО
Новий Porsche, Rolex і сотні тисяч доларів: ексголова МСЕК вийшла з СІЗО

Ексголова Хмельницької МСЕК після СІЗО задекларувала новий Porsche та мільйонні заощадження

20 січня 2026, 20:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Колишня очільниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа подала оновлену декларацію після виходу із слідчого ізолятора, у якій вказала новий дороговартісний автомобіль та значні суми коштів.

Новий Porsche, Rolex і сотні тисяч доларів: ексголова МСЕК вийшла з СІЗО

Ексголова МСЕК Тетяна Крупа

Згідно з декларацією, автопарк родини Крупи суттєво поповнився. Окрім Porsche Cayenne 2019 року випуску, який уже перебував у власності сім’ї, у декларації з’явився новий Porsche Cayenne вартістю 6,78 млн гривень. Автомобіль оформлений на чоловіка ексчиновниці.

У документі також зазначено доходи подружжя за 2024 рік. Сама Тетяна Крупа задекларувала понад 2 мільйони гривень річного доходу, тоді як її чоловік Володимир Крупа — понад 5,2 мільйона гривень.

Значні суми зберігаються і на банківських рахунках сім’ї. Подружжя задекларувало майже 3,9 мільйона гривень, 230 тисяч доларів США, понад 52 тисячі євро та 3,4 тисячі польських злотих.

Окремо в декларації вказані коштовності та готівка, які раніше були вилучені правоохоронцями під час обшуків у квартирі та на робочому місці Крупи. Серед них — брендові сережки Dior з коштовним камінням вартістю понад 700 тисяч гривень, жіночий годинник Rolex ціною близько 405 тисяч гривень, а також готівка у розмірі 93 тисяч доларів США і 2 тисяч євро.

Оприлюднена декларація викликала значний резонанс, зважаючи на кримінальне провадження, у межах якого ексголова Хмельницької МСЕК перебувала під вартою, а також на задекларований рівень майна та заощаджень після звільнення з СІЗО.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що чинна влада готується наприкінці цього тижня добитися її ув’язнення. За її словами, це планують реалізувати через зміну запобіжного заходу — із можливості внесення застави на тримання під вартою.



Джерело: https://public.nazk.gov.ua/documents/16f73cd1-d9f0-476e-af55-9d4c3177b483
