Новый Porsche, Rolex и сотни тысяч долларов: эксглава МСЭК вышла из СИЗО

Бывший глава Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяна Крупа подала обновленную декларацию после выхода из следственного изолятора, в которой указала новый дорогостоящий автомобиль и значительные суммы средств.

Экс глава МСЕК Татьяна Крупа

Согласно декларации, автопарк семьи Крупы существенно пополнился. Кроме Porsche Cayenne 2019 года выпуска, уже находившегося в собственности семьи, в декларации появился новый Porsche Cayenne стоимостью 6,78 млн гривен. Автомобиль оформлен на мужчину экс-чиновника.

В документе также указаны доходы супругов за 2024 год. Сама Татьяна Крупа задекларировала более 2 миллионов гривен годового дохода, в то время как ее муж Владимир Крупа — более 5,2 миллионов гривен.

Значительные суммы хранятся и на банковских счетах в семье. Супруги задекларировали почти 3,9 миллиона гривен, 230 тысяч долларов США, более 52 тысяч евро и 3,4 тысячи польских злотых.

Отдельно в декларации указаны драгоценности и наличные деньги, которые ранее были изъяты правоохранителями во время обысков в квартире и на рабочем месте Крупы. Среди них — брендовые серьги Dior с драгоценными камнями стоимостью более 700 тысяч гривен, женские часы Rolex ценой около 405 тысяч гривен, а также наличные в размере 93 тысячи долларов США и 2 тысячи евро.

Обнародованная декларация вызвала значительный резонанс, учитывая уголовное производство, в рамках которого экспредседатель Хмельницкой МСЭК находилась под стражей, а также задекларированный уровень имущества и сбережений после освобождения из СИЗО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что действующая власть готовится в конце этой недели добиться ее заключения. По ее словам, это планируют реализовать из-за изменения меры пресечения — по возможности внесения залога на содержание под стражей.