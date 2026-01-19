logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події «Мене хочуть кинути за ґрати вже цього тижня»: Тимошенко приголомшила заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

«Мене хочуть кинути за ґрати вже цього тижня»: Тимошенко приголомшила заявою

Юлія Тимошенко заявила, що влада готує її арешт уже наприкінці тижня, заблокувавши можливість внести заставу

19 січня 2026, 21:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що чинна влада готується наприкінці цього тижня добитися її ув’язнення. За її словами, це планують реалізувати через зміну запобіжного заходу — із можливості внесення застави на тримання під вартою.

«Мене хочуть кинути за ґрати вже цього тижня»: Тимошенко приголомшила заявою

Юлія Тимошенко бʼє на сполох

Тимошенко повідомила, що суд має намір накласти арешт на майно та заблокувати рахунки членів її родини. Таким чином, у середу вона може бути позбавлена можливості внести визначену суму застави, що автоматично відкриє шлях до її взяття під варту.

Політикиня також звернула увагу на рішення суду закрити онлайн-трансляцію засідання. На її думку, це є додатковим підтвердженням політичного характеру справи та наміру здійснювати подальші процесуальні дії без публічного контролю.

За словами Тимошенко, сторона обвинувачення не має жодних доказів її вини, а тому змушена вдаватися до закритих засідань і процесуальних маніпуляцій. Вона наголосила, що такі дії є нічим іншим, як політичною розправою.

Раніше, після завершення судового засідання, Юлія Тимошенко публічно заявила, що вважає розгляд справи політично мотивованим і спрямованим на її ізоляцію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Юлія Тимошенко повідомила, що її банківські рахунки були заблоковані ще до ухвалення будь-якого судового рішення, що унеможливлює сплату застави. Про це вона написала у Facebook, назвавши ситуацію абсурдною.
За її словами, вона планувала внести заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою, коштами, отриманими як компенсацію за попередні політичні переслідування. Однак, як зазначила Тимошенко, зробити це неможливо через повне блокування рахунків.   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/100043915910253/posts/pfbid0CKcrsSzSw4zQR8XRKytUh3SUT1PU88RmCGTSSqmfhQTXnDSFmVnPW8YQvyZ19oGnl/?
Теги:

Новини

Всі новини