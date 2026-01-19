«Мене хочуть кинути за ґрати вже цього тижня»: Тимошенко приголомшила заявою

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що чинна влада готується наприкінці цього тижня добитися її ув’язнення. За її словами, це планують реалізувати через зміну запобіжного заходу — із можливості внесення застави на тримання під вартою.

Юлія Тимошенко бʼє на сполох

Тимошенко повідомила, що суд має намір накласти арешт на майно та заблокувати рахунки членів її родини. Таким чином, у середу вона може бути позбавлена можливості внести визначену суму застави, що автоматично відкриє шлях до її взяття під варту.

Політикиня також звернула увагу на рішення суду закрити онлайн-трансляцію засідання. На її думку, це є додатковим підтвердженням політичного характеру справи та наміру здійснювати подальші процесуальні дії без публічного контролю.

За словами Тимошенко, сторона обвинувачення не має жодних доказів її вини, а тому змушена вдаватися до закритих засідань і процесуальних маніпуляцій. Вона наголосила, що такі дії є нічим іншим, як політичною розправою.

Раніше, після завершення судового засідання, Юлія Тимошенко публічно заявила, що вважає розгляд справи політично мотивованим і спрямованим на її ізоляцію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Юлія Тимошенко повідомила, що її банківські рахунки були заблоковані ще до ухвалення будь-якого судового рішення, що унеможливлює сплату застави. Про це вона написала у Facebook, назвавши ситуацію абсурдною.

За її словами, вона планувала внести заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою, коштами, отриманими як компенсацію за попередні політичні переслідування. Однак, як зазначила Тимошенко, зробити це неможливо через повне блокування рахунків.

