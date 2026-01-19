«Мене хочуть кинути за ґрати вже цього тижня»: Тимошенко приголомшила заявою

Рубрики
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що чинна влада готується наприкінці цього тижня добитися її ув’язнення. За її словами, це планують реалізувати через зміну запобіжного заходу — із можливості внесення застави на тримання під вартою.
Юлія Тимошенко бʼє на сполох
Тимошенко повідомила, що суд має намір накласти арешт на майно та заблокувати рахунки членів її родини. Таким чином, у середу вона може бути позбавлена можливості внести визначену суму застави, що автоматично відкриє шлях до її взяття під варту.
Політикиня також звернула увагу на рішення суду закрити онлайн-трансляцію засідання. На її думку, це є додатковим підтвердженням політичного характеру справи та наміру здійснювати подальші процесуальні дії без публічного контролю.
За словами Тимошенко, сторона обвинувачення не має жодних доказів її вини, а тому змушена вдаватися до закритих засідань і процесуальних маніпуляцій. Вона наголосила, що такі дії є нічим іншим, як політичною розправою.
Раніше, після завершення судового засідання, Юлія Тимошенко публічно заявила, що вважає розгляд справи політично мотивованим і спрямованим на її ізоляцію.