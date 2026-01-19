«Меня хотят бросить за решетку уже на этой неделе»: Тимошенко ошеломила заявлением

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что действующая власть готовится в конце этой недели добиться ее заключения. По ее словам, это планируют реализовать из-за изменения меры пресечения — по возможности внесения залога на содержание под стражей.

Юлия Тимошенко бьет тревогу

Тимошенко сообщила, что суд намерен наложить арест на имущество и заблокировать счета членов ее семьи. Таким образом, в среду она может быть лишена возможности внести определенную сумму залога, что автоматически откроет путь к ее заключению под стражу.

Политика также обратила внимание на решение суда закрыть онлайн-трансляцию заседания. По ее мнению, это является дополнительным подтверждением политического характера дела и намерения осуществлять дальнейшие процессуальные действия без публичного контроля.

По словам Тимошенко, сторона обвинения не имеет никаких доказательств ее вины, а потому вынуждена прибегать к закрытым заседаниям и процессуальным манипуляциям. Она подчеркнула, что такие действия не что иное, как политическая расправа.

Ранее после завершения судебного заседания Юлия Тимошенко публично заявила, что считает рассмотрение дела политически мотивированным и направленным на его изоляцию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Юлия Тимошенко сообщила, что ее банковские счета были заблокированы еще до принятия любого судебного решения, что делает невозможным уплату залога. Об этом она написала в Facebook, назвав ситуацию абсурдной.

По ее словам, она планировала внести залог по делу, которое считает политически мотивированным, средствами, полученными в качестве компенсации за предыдущие политические преследования. Однако, как отметила Тимошенко, сделать это невозможно из-за полной блокировки счетов.

