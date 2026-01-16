logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Нові правила комендантської години в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Нові правила комендантської години в Україні

У Києві вперше можуть запровадити гнучкі правила комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетиці

16 січня 2026, 20:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У столиці можуть вперше застосувати гнучкий підхід до комендантської години у разі надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Нові правила комендантської години в Україні

Комендантська година у випадку надзвичайної ситуації в енергетиці України

За його словами, у період дії надзвичайної ситуації громадяни зможуть дістатися до Пунктів Незламності у будь-який час доби — цілодобово. Для цього дозволять пересування приватним транспортом, але виключно у разі прямування саме до такого пункту.

Роботу громадського транспорту у нічний час визначатиме місцева влада, зважаючи на безпекову ситуацію в місті та можливі загрози.

Кулеба також зазначив, що Пунктами Незламності можуть офіційно стати не лише спеціально облаштовані локації, а й об’єкти бізнесу — магазини, аптеки, автозаправні станції, заклади послуг і торговельно-розважальні центри. Обов’язковими умовами для цього є наявність автономного живлення, опалення, стабільного зв’язку, можливості заряджати гаджети та безкоштовного гарячого чаю.

Бізнес, який отримає статус Пункту Незламності, зможе працювати у цілодобовому режимі навіть під час комендантської години.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста, у якій удари по українській енергетичній інфраструктурі були фактично поставлені в один ряд з атаками на територію Росії.
Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що така позиція є ганебною та не відповідає нормам міжнародного гуманітарного права. За його словами, Україна діє виключно в межах права на самооборону та відповідно до міжнародних зобов’язань.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/7937
Теги:

Новини

Всі новини