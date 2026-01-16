Нові правила комендантської години в Україні

У столиці можуть вперше застосувати гнучкий підхід до комендантської години у разі надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Комендантська година у випадку надзвичайної ситуації в енергетиці України

За його словами, у період дії надзвичайної ситуації громадяни зможуть дістатися до Пунктів Незламності у будь-який час доби — цілодобово. Для цього дозволять пересування приватним транспортом, але виключно у разі прямування саме до такого пункту.

Роботу громадського транспорту у нічний час визначатиме місцева влада, зважаючи на безпекову ситуацію в місті та можливі загрози.

Кулеба також зазначив, що Пунктами Незламності можуть офіційно стати не лише спеціально облаштовані локації, а й об’єкти бізнесу — магазини, аптеки, автозаправні станції, заклади послуг і торговельно-розважальні центри. Обов’язковими умовами для цього є наявність автономного живлення, опалення, стабільного зв’язку, можливості заряджати гаджети та безкоштовного гарячого чаю.

Бізнес, який отримає статус Пункту Незламності, зможе працювати у цілодобовому режимі навіть під час комендантської години.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста, у якій удари по українській енергетичній інфраструктурі були фактично поставлені в один ряд з атаками на територію Росії.

Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що така позиція є ганебною та не відповідає нормам міжнародного гуманітарного права. За його словами, Україна діє виключно в межах права на самооборону та відповідно до міжнародних зобов’язань.

