Нові правила комендантської години в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У столиці можуть вперше застосувати гнучкий підхід до комендантської години у разі надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
Комендантська година у випадку надзвичайної ситуації в енергетиці України
За його словами, у період дії надзвичайної ситуації громадяни зможуть дістатися до Пунктів Незламності у будь-який час доби — цілодобово. Для цього дозволять пересування приватним транспортом, але виключно у разі прямування саме до такого пункту.
Роботу громадського транспорту у нічний час визначатиме місцева влада, зважаючи на безпекову ситуацію в місті та можливі загрози.
Кулеба також зазначив, що Пунктами Незламності можуть офіційно стати не лише спеціально облаштовані локації, а й об’єкти бізнесу — магазини, аптеки, автозаправні станції, заклади послуг і торговельно-розважальні центри. Обов’язковими умовами для цього є наявність автономного живлення, опалення, стабільного зв’язку, можливості заряджати гаджети та безкоштовного гарячого чаю.
Бізнес, який отримає статус Пункту Незламності, зможе працювати у цілодобовому режимі навіть під час комендантської години.