Новые правила комендантского часа в Украине

Ткачова Марія
В столице впервые могут применить гибкий подход к комендантскому часу в случае чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.
Комендантский час в случае чрезвычайной ситуации в энергетики Украины
По его словам, в период действия чрезвычайной ситуации граждане смогут добраться до Пунктов Несокрушимости в любое время суток круглосуточно. Для этого разрешат передвижение по частному транспорту, но исключительно в случае следования именно в такой пункт.
Работу общественного транспорта в ночное время будут определять местные власти, учитывая ситуацию в городе и возможные угрозы.
Кулеба также отметил, что пунктами Несокрушимости могут официально стать не только специально обустроенные локации, но и объекты бизнеса — магазины, аптеки, автозаправочные станции, заведения услуг и торгово-развлекательные центры. Обязательными условиями для этого является автономное питание, отопление, стабильная связь, возможность зарядки гаджетов и бесплатного горячего чая.
Бизнес, который получит статус Пункта Несокрушимости, сможет работать в круглосуточном режиме даже во время комендантского часа.