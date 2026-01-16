logo

Общество события Новые правила комендантского часа в Украине
Новые правила комендантского часа в Украине

В Киеве впервые могут ввести гибкие правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации в энергетике

16 января 2026, 20:42
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В столице впервые могут применить гибкий подход к комендантскому часу в случае чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Новые правила комендантского часа в Украине

Комендантский час в случае чрезвычайной ситуации в энергетики Украины

По его словам, в период действия чрезвычайной ситуации граждане смогут добраться до Пунктов Несокрушимости в любое время суток круглосуточно. Для этого разрешат передвижение по частному транспорту, но исключительно в случае следования именно в такой пункт.

Работу общественного транспорта в ночное время будут определять местные власти, учитывая ситуацию в городе и возможные угрозы.

Кулеба также отметил, что пунктами Несокрушимости могут официально стать не только специально обустроенные локации, но и объекты бизнеса — магазины, аптеки, автозаправочные станции, заведения услуг и торгово-развлекательные центры. Обязательными условиями для этого является автономное питание, отопление, стабильная связь, возможность зарядки гаджетов и бесплатного горячего чая.

Бизнес, который получит статус Пункта Несокрушимости, сможет работать в круглосуточном режиме даже во время комендантского часа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Международного комитета Красного Креста, в котором удары по украинской энергетической инфраструктуре были фактически поставлены в один ряд с атаками на территорию России.
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что такая позиция позорна и не соответствует нормам международного гуманитарного права. По его словам, Украина действует исключительно в рамках права на самооборону и в соответствии с международными обязательствами.



Источник: https://t.me/OleksiiKuleba/7937
