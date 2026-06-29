Нові обмеження від уряду: хто з переселенців втратить право на житловий сертифікат з 1 серпня

Кабінет Міністрів України вніс суттєві зміни до правил використання житлових сертифікатів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), заборонивши поєднувати їх із діючою іпотечною програмою "єОселя".

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З 1 серпня 2026 року в Україні почнуть діяти нові обмеження щодо житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Уряд ухвалив рішення заборонити використовувати ці сертифікати для того, щоб закривати борги за державною іпотечною програмою "єОселя". Більше того, переселенці, які вже взяли участь у цій програмі кредитування, взагалі не зможуть претендувати на отримання ваучерів.

"Раніше така можливість була передбачена постановою №1176, — зазначив народний депутат Павло Фролов, — однак на практиці не могла бути реалізована через законодавчу колізію щодо іпотечної застави за "єОселею"".

Кабмін чітко визначив перелік громадян зі статусом ВПО, які віднині позбавляються права на отримання житлового ваучера. До цієї категорії потрапили особи, які анулювали своє право власності на нерухомість після початку повномасштабного вторгнення, або ті, хто прописався на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) вже після того, як їх захопили загарбники. Також допомогу не нададуть людям, які вже скористалися пільговими умовами іпотеки.

Водночас для деяких категорій громадян влада готує пом'якшення правил, які дозволять поєднувати дві програми допомоги, але в іншому форматі.

"Натомість ваучер можна буде використати як перший внесок за "єОселею", — підкреслив нардеп, — для окремих категорій ВПО з ТОТ, які мають статус УБД або інвалідності внаслідок війни".

Цей механізм зможе запрацювати після 17 липня, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт №15335. Цей документ має врегулювати питання майнових прав, що розв'яже руки фінансовим установам та будівельним компаніям для початку реальної роботи. Павло Фролов наголосив, що допомога для переселенців має приносити реальну користь, а урядові рішення повинні усувати перешкоди, а не створювати нові бар'єри для людей, які втратили дім.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні вже три тисячі сімей успішно розв'язали житлове питання завдяки державній ініціативі підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.



