Житлові ваучери для ВПО з окупованих територій: де переселенці обирають купувати житло

В Україні вже три тисячі сімей успішно розв'язали житлове питання завдяки державній ініціативі підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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На старті проєкт фокусується на найбільш вразливих категоріях громадян, які залишили захоплені ворогом регіони. За словами урядовиці, "на першому етапі програма передбачає надання житлових ваучерів внутрішньо переміщеним особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни".

Статистика показує, що з 1 травня поточного року географічним фаворитом стала Київська область. Тут переселенці реалізували понад пів тисячі сертифікатів на суму понад 1 мільярд гривень. Також активний попит зафіксовано на Дніпропетровщині (342 ваучери на 682,8 млн грн), Одещині (298 ваучерів на 595,8 млн грн) та у столиці (275 ваучерів на 549,6 млн грн). Уподобання українців при цьому є очевидними: понад 88% угод припадає на квартири, і лише близько 10% покупців обирають приватний сектор.

Загалом бажання долучитися до програми виявила величезна кількість людей — подано понад 41 тисячу звернень. Регіональні комісії вже опрацювали та схвалили понад 33 тисячі з них. На початковому фінансовому етапі влада підтвердила 3296 заявок на бронювання коштів, що сумарно становить 6,59 мільярда гривень.

"Працюємо над залученням додаткового фінансування, щоб якомога більше українських родин отримали можливість придбати власне житло", — підкреслила Юлія Свириденко, говорячи про розширення напрямку "Житло для ВПО з ТОТ" у межах "єВідновлення".

Важливим кроком у цьому напрямку стало залучення іноземного капіталу. Народний депутат Павло Фролов повідомив, що Банк розвитку Ради Європи погодив для нашої країни пакет допомоги у 140 мільйонів євро. З цієї суми 80 мільйонів євро підуть саме на житлові сертифікати, що дасть дах над головою ще для 2 тисяч сімей переселенців. Решта 60 мільйонів євро спрямують на пільгові іпотечні кредити для ветеранів.

Залучення донорських коштів є критично необхідним, оскільки внутрішні ресурси країни на цей рік повністю вичерпані. Як пояснює парламентар, "ресурсів у держбюджеті-2026 на програму житлових ваучерів для окремих категорій ВПО з ТОТ вже немає, тому підтримка партнерів є ключовим джерелом її фінансування".

Потреба в грошах залишається колосальною, адже тисячі погоджених заявок наразі перебувають у черзі на закриття траншів. Попри це, позиція держави залишається непохитною. Народний обранець резюмує, що "держава має посилити забезпечення постраждалих українців власним житлом та відновити справедливість для тих, хто через війну втратив все".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, коли саме буде фінансування наступної хвилі ваучерів.