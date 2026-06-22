Жилищные ваучеры для ВПЛ с оккупированных территорий: где переселенцы выбирают покупать жилье

В Украине уже три тысячи семей успешно разрешили жилищный вопрос благодаря государственной инициативе поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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На старте проект фокусируется на наиболее уязвимых категориях граждан, покинувших захваченные врагом регионы. По словам чиновницы, "на первом этапе программа предусматривает предоставление жилищных ваучеров внутренне перемещенным лицам, которые выехали с временно оккупированных территорий и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны".

Статистика показывает, что с 1 мая этого года географическим фаворитом стала Киевская область. Здесь переселенцы реализовали более полутысячи сертификатов на сумму более 1 миллиарда гривен. Также активный спрос зафиксирован в Днепропетровской области (342 ваучера на 682,8 млн грн), Одесской области (298 ваучеров на 595,8 млн грн) и в столице (275 ваучеров на 549,6 млн грн). Предпочтения украинцев при этом очевидны: более 88% сделок приходится на квартиры, и только около 10% покупателей выбирают частный сектор.

В общей сложности желание присоединиться к программе проявило огромное количество людей — подано более 41 тысячи обращений. Региональные комиссии уже проработали и одобрили более 33 тысяч из них. На начальном финансовом этапе власти подтвердили 3296 заявок на бронирование средств, что суммарно составляет 6,59 миллиарда гривен.

"Работаем над привлечением дополнительного финансирования, чтобы как можно больше украинских семей получили возможность приобрести собственное жилье", — подчеркнула Юлия Свириденко, говоря о расширении направления "Жилье для ВПЛ с ВОТ" в рамках "еВосстановления".

Важным шагом в этом направлении стало привлечение иностранного капитала. Народный депутат Павел Фролов сообщил, что Банк развития Совета Европы согласовал для нашей страны пакет помощи в 140 миллионов евро. Из этой суммы 80 миллионов евро пойдут именно на жилищные сертификаты, что даст крышу над головой еще 2 тысячам семей переселенцев. Остальные 60 миллионов евро направят на льготные ипотечные кредиты для ветеранов.

Привлечение донорских средств критически необходимо, поскольку внутренние ресурсы страны на этот год полностью исчерпаны. Как поясняет парламентарий, "ресурсов в госбюджете-2026 на программу жилищных ваучеров для отдельных категорий ВПЛ по ВОТ уже нет, поэтому поддержка партнеров является ключевым источником ее финансирования".

Потребность в деньгах остается колоссальной, ведь тысячи согласованных заявок находятся в очереди на закрытие траншей. Несмотря на это, позиция государства остается непреклонной. Народный избранник резюмирует, что "государство должно усилить обеспечение пострадавших украинцев собственным жильем и восстановить справедливость для тех, кто в результате войны потерял все".

Напомним, портал "Комментарии" писал , когда именно будет финансирование следующей волны ваучеров.