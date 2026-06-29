Новые ограничения от правительства: кто из переселенцев потеряет право на жилищный сертификат с 1 августа

Кабинет Министров Украины внес существенные изменения в правила использования жилищных сертификатов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), запретив совмещать их с действующей ипотечной программой "еОселя".

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С 1 августа 2026 года в Украине начнут действовать новые ограничения жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц. Правительство приняло решение запретить использовать эти сертификаты для того, чтобы закрывать долги по государственной ипотечной программе "еОселя". Более того, переселенцы, уже принявшие участие в этой программе кредитования, вообще не смогут претендовать на получение ваучеров.

"Раньше такая возможность была предусмотрена постановлением №1176, — отметил народный депутат Павел Фролов, — однако на практике не могла быть реализована из-за законодательной коллизии по ипотечному залогу по "еОселе"".

Кабмин четко определил перечень граждан со статусом ВПЛ, которые отныне лишаются права на получение жилого ваучера. В эту категорию попали лица, которые аннулировали свое право собственности на недвижимость после начала полномасштабного вторжения или прописались на временно оккупированных территориях (ВОТ) уже после того, как их захватили захватчики. Также помощь не окажут людям, которые уже воспользовались льготными условиями ипотеки.

В то же время, для некоторых категорий граждан власти готовят смягчение правил, которые позволят совмещать две программы помощи, но в другом формате.

"Ваучер можно будет использовать в качестве первого взноса по "еОселе", — подчеркнул нардеп, — для отдельных категорий ВПЛ из ВОТ, которые имеют статус УБД или инвалидности в результате войны".

Этот механизм сможет заработать после 17 июля, если Верховная Рада проголосует за законопроект №15335. Этот документ должен урегулировать вопросы имущественных прав, которые разрешат руки финансовым учреждениям и строительным компаниям для начала реальной работы. Павел Фролов подчеркнул, что помощь для переселенцев должна приносить реальную пользу, а правительственные решения должны устранять препятствия, а не создавать новые барьеры для потерявших дом людей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине уже три тысячи семей успешно разрешили жилищный вопрос благодаря государственной инициативе поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.



