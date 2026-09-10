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Новації по відстрочці онлайн у "Резерв+": хто тепер може скористатися послугою

Педагоги можуть подати запит онлайн, а право на відстрочку система перевірятиме автоматично, але є кілька обов’язкових умов.

10 вересня 2026, 15:15
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Кравцев Сергей

Українські вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації без походу до ЦНАПу. Нову можливість запустили безпосередньо в застосунку "Резерв+", повідомили у Міністерстві оборони України.

Новації по відстрочці онлайн у "Резерв+": хто тепер може скористатися послугою

Відстрочка від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

Тепер педагогам не потрібно збирати паперові довідки чи самостійно підтверджувати право на відстрочку документами. Запит подається онлайн, після чого система самостійно звіряє необхідну інформацію у державних реєстрах.

Зокрема, "Резерв+" перевіряє дані в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України. Саме тому Міноборони радить педагогам заздалегідь переконатися, що інформація про місце роботи, посаду та навантаження є актуальною.

Для отримання відстрочки мають виконуватися кілька умов. Школа повинна бути зазначена в АІКОМ як основне місце роботи, а педагогічне навантаження має становити щонайменше 0,75 ставки. Посада також повинна належати до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти.

Крім того, код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ має збігатися з кодом основного місця роботи, який міститься в даних Пенсійного фонду.

Щоб подати заявку, потрібно відкрити "Резерв+", перейти до розділу "Сервіси" та вибрати "Запит на відстрочку". Далі слід обрати категорію для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, перевірити свої дані та підтвердити подання запиту.

Після автоматичної перевірки користувач отримає сповіщення. Якщо право підтвердиться, інформація про відстрочку з’явиться в електронному військово-обліковому документі в "Резерв+".

Якщо система відмовить, Міноборони рекомендує насамперед перевірити дані, на підставі яких визначається право на відстрочку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – деякі зміни в мобілізації вже восени.




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Джерело: https://mod.gov.ua/news/u-rezerv-rozshyryly-perelik-pedahohichnykh-pratsivnykiv-yaki-mozhut-oformyty-vidstrochku-onlain
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