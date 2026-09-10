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Новации по отсрочке онлайн в "Резерв+": кто теперь может воспользоваться услугой

Педагоги могут подать запрос онлайн, а право на отсрочку система будет проверять автоматически, но есть несколько обязательных условий

10 сентября 2026, 15:15
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Кравцев Сергей

Украинские учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений теперь могут оформить отсрочку от мобилизации без похода в ЦНАП. Новую возможность запустили непосредственно в приложении "Резерв+", сообщили в Министерстве обороны Украины.

Новации по отсрочке онлайн в "Резерв+": кто теперь может воспользоваться услугой

Отсрочка от мобилизации. Фото: из открытых источников

Теперь педагогам не нужно собирать бумажные справки или самостоятельно подтверждать право на отсрочку документами. Запрос подается онлайн, после чего система самостоятельно сверяет необходимую информацию в государственных реестрах.

В частности, "Резерв+" проверяет данные в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины. Именно поэтому Минобороны советует педагогам заранее убедиться, что информация о месте работы, должности и погрузке актуальна.

Для получения отсрочки должно выполняться несколько условий. Школа должна быть указана в АИКОМ как основное место работы, а педагогическая нагрузка должна составлять не менее 0,75 ставки. Должность также должна относиться к категории педагогических работников общего среднего образования.

Кроме того, код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ должен совпадать с кодом основного места работы, содержащимся в данных Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявку, нужно открыть "Резерв+", перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "Запрос на отсрочку". Далее следует выбрать категорию для учителей и других педагогических работников общеобразовательных учреждений, проверить свои данные и подтвердить представление запроса.

После автоматической проверки пользователь получит уведомление. Если право подтвердится, информация об отсрочке появится в электронном военно-учетном документе в "Резерв+".

Если система откажет, Минобороны рекомендует проверить данные, на основании которых определяется право на отсрочку.

Также издание "Комментарии" сообщало – некоторые изменения в мобилизации уже осенью.




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Источник: https://mod.gov.ua/news/u-rezerv-rozshyryly-perelik-pedahohichnykh-pratsivnykiv-yaki-mozhut-oformyty-vidstrochku-onlain
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