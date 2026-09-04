Нова система повітряних тривог в Україні: рух ракет та «шахедів» можна буде дивитися онлайн

Кабінет Міністрів України затвердив радикальні зміни у системі оповіщення населення про повітряну загрозу, які напряму вплинуть на роботу бізнесу та повсякденне життя громадян. Як повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, це рішення зумовлене необхідністю підлаштувати державні та економічні процеси під оновлену тактику російських обстрілів. Головне нововведення полягає у поділі повітряних тривог за ступенем загрози.

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"Сьогодні уряд ухвалив важливі зміни, які адаптують роботу держави, економіки та інфраструктури до нової тактики російського терору, — заявив очільник уряду. — Перше. Ми розділяємо сигнали повітряної тривоги за рівнем небезпеки".

Відтепер в Україні діятимуть два формати сповіщення, які відрізнятимуться тривалістю звуку сирени та відображатимуться у профільних мобільних програмах. "Жовтий" рівень оголошуватимуть у разі нальоту ворожих безпілотників, і сирена лунатиме лише 30 секунд. "Червоний" рівень сигналізуватиме про високу ракетну чи комбіновану атаку, а тривалість сигналу становитиме одну хвилину. За словами Прем'єра, такий крок покликаний зберегти баланс між безпекою та фінансовою стабільністю країни.

"Наша мета – допомогти Україні вижити економічно, — наголосив Сергій Корецький. — Бізнес має працювати, податки мають надходити і зарплати мають виплачуватися. Тому при жовтому рівні тривоги дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки".

Підприємства, які планують функціонувати під час "жовтого" режиму, зобов'язані забезпечити персонал та клієнтів сховищами і розмістити відповідні інформаційні знаки. Для тих, хто ще не має захисних споруд, передбачено адаптаційне вікно у 90 днів.

"Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів, — уточнив Прем’єр-міністр. — Там, де укриттів немає, уряд дає три місяці на їх облаштування. Всі заклади мають быть промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття або безпечного простору".

Глава Кабміну акцентував, що держава свідомо йде на цей компроміс, розуміючи тривалість викликів, з якими стикається суспільство. Проте послаблення правил не стосуватимуться найвразливіших категорій та критичних ситуацій.

"Цей перехідний період, щоб у підприємців був реальний час підготуватися, — зауважив Корецький. — Хоча на п'ятому році війни ми не можемо, з однієї сторони, ігнорувати реальність і нехтувати безпекою людей одночасно. Тому ми маємо забезпечити, щоб цей непростий мікс працював і надалі. Щоб країна могла жити економічно. Для закладів освіти і садочків взагалі нічого не змінюється. Всі переходять до укриття".

Він суворо попередив, що під час максимальної небезпеки жодних винятків для комерційного сектору не буде: "Безпека наших дітей, освітян найважливіша. На червоному рівні всі, без виключення, і бізнес, і всі установи зупиняють роботу. Люди мають негайно перейти в найближче укриття".

Другою ключовою зміною стане оптимізація звукового супроводу в містах. Влада вирішила відмовитися від повторного ввімкнення гучномовців під час стабілізації ситуації в небі. Крім того, уряд планує створити єдину цифрову платформу для верифікованого відстеження повітряної обстановки.

"Друге. Ми прибираємо повторну сирену на відбій тривоги, — резюмував Сергій Корецький. — Актуальний рівень загрози можна побачити в офіційних муніципальних застосунках або інших сервісах, якими ми звикли користуватися. Окремо хочу додати, що на базі "Дії" буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух шахедів, дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, від уряду".

Нововведення почнуть інтегрувати в українські системи сповіщення найближчим часом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України повідомляв про запровадження двох рівнів небезпеки — жовтого та червоного — із диференційованими звуковими сигналами для захисту цивільного життя та бізнесу.