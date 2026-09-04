Нова система повітряних тривог в Україні: рух ракет та «шахедів» можна буде дивитися онлайн

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Кабінет Міністрів України затвердив радикальні зміни у системі оповіщення населення про повітряну загрозу, які напряму вплинуть на роботу бізнесу та повсякденне життя громадян. Як повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, це рішення зумовлене необхідністю підлаштувати державні та економічні процеси під оновлену тактику російських обстрілів. Головне нововведення полягає у поділі повітряних тривог за ступенем загрози.
Ілюстративне фото
Відтепер в Україні діятимуть два формати сповіщення, які відрізнятимуться тривалістю звуку сирени та відображатимуться у профільних мобільних програмах. "Жовтий" рівень оголошуватимуть у разі нальоту ворожих безпілотників, і сирена лунатиме лише 30 секунд. "Червоний" рівень сигналізуватиме про високу ракетну чи комбіновану атаку, а тривалість сигналу становитиме одну хвилину. За словами Прем'єра, такий крок покликаний зберегти баланс між безпекою та фінансовою стабільністю країни.
Підприємства, які планують функціонувати під час "жовтого" режиму, зобов'язані забезпечити персонал та клієнтів сховищами і розмістити відповідні інформаційні знаки. Для тих, хто ще не має захисних споруд, передбачено адаптаційне вікно у 90 днів.
Глава Кабміну акцентував, що держава свідомо йде на цей компроміс, розуміючи тривалість викликів, з якими стикається суспільство. Проте послаблення правил не стосуватимуться найвразливіших категорій та критичних ситуацій.
Він суворо попередив, що під час максимальної небезпеки жодних винятків для комерційного сектору не буде: "Безпека наших дітей, освітян найважливіша. На червоному рівні всі, без виключення, і бізнес, і всі установи зупиняють роботу. Люди мають негайно перейти в найближче укриття".
Другою ключовою зміною стане оптимізація звукового супроводу в містах. Влада вирішила відмовитися від повторного ввімкнення гучномовців під час стабілізації ситуації в небі. Крім того, уряд планує створити єдину цифрову платформу для верифікованого відстеження повітряної обстановки.
Нововведення почнуть інтегрувати в українські системи сповіщення найближчим часом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України повідомляв про запровадження двох рівнів небезпеки — жовтого та червоного — із диференційованими звуковими сигналами для захисту цивільного життя та бізнесу.