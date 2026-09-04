Новая система воздушных тревог в Украине: движение ракет и «шахедов» можно будет смотреть онлайн

Кабинет Министров Украины утвердил радикальные изменения в системе оповещения населения о воздушной угрозе, которые напрямую повлияют на работу бизнеса и повседневную жизнь граждан. Как сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, это решение обусловлено необходимостью подстроить государственные и экономические процессы под обновленную тактику российских обстрелов. Главное новшество состоит в разделении воздушных тревог по степени угрозы.

Иллюстративное фото

"Сегодня правительство приняло важные изменения, адаптирующие работу государства, экономики и инфраструктуры к новой тактике российского террора, — заявил глава правительства. – Первое. Мы разделяем сигналы воздушной тревоги по степени опасности".

Теперь в Украине будут действовать два формата оповещения, которые будут отличаться длительностью звука сирены и отображаться в профильных мобильных программах. "Желтый" уровень будут объявлять в случае налета вражеских беспилотников, и сирена будет звучать всего 30 секунд. "Красный" уровень будет сигнализировать о высокой ракетной или комбинированной атаке, а продолжительность сигнала составит одну минуту. По словам Премьер-министра, такой шаг призван сохранить баланс между безопасностью и финансовой стабильностью страны.

"Наша цель – помочь Украине выжить экономически, – подчеркнул Сергей Корецкий. — Бизнес должен работать, налоги должны поступать и зарплаты должны выплачиваться. Поэтому при желтом уровне тревоги разрешена работа бизнеса при строгом соблюдении требований безопасности".

Предприятия, которые планируют функционировать во время желтого режима, обязаны обеспечить персонал и клиентов хранилищами и разместить соответствующие информационные знаки. Для тех, у кого еще нет защитных сооружений, предусмотрено адаптационное окно в 90 дней.

"Должен быть доступ к временному или постоянному укрытию для персонала и посетителей, – уточнил Премьер-министр. — Там, где укрытий нет, правительство дает три месяца на их обустройство. Все учреждения должны быть промаркированы, чтобы информировать людей о наличии или отсутствии укрытия или безопасного пространства".

Глава Кабмина подчеркнул, что государство сознательно идет на этот компромисс, понимая продолжительность вызовов, с которыми сталкивается общество. Однако ослабление правил не будет касаться самых уязвимых категорий и критических ситуаций.

"Этот переходный период, чтобы у предпринимателей было реальное время подготовиться, — заметил Корецкий. — Хотя на пятом году войны мы не можем, с одной стороны, игнорировать реальность и пренебрегать безопасностью людей одновременно. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы этот непростой микс работал и дальше. Чтобы страна могла жить экономически. Для учебных заведений и садиков вообще ничего не меняется. Все переходят в укрытия".

Он строго предупредил, что при максимальной опасности никаких исключений для коммерческого сектора не будет: "Безопасность наших детей, педагогов самая важная. На красном уровне все без исключения и бизнес, и все учреждения останавливают работу. Люди должны немедленно перейти в ближайшее укрытие.

Вторым ключевым изменением станет оптимизация звукового сопровождения в городах. Власти решили отказаться от повторного включения громкоговорителей при стабилизации ситуации в небе. Кроме того, правительство планирует создать единую цифровую платформу для проверенного отслеживания воздушной обстановки.

"Второе. Мы убираем повторную сирену на отбой тревоги, – резюмировал Сергей Корецкий. — Актуальный уровень угрозы можно увидеть в официальных муниципальных приложениях или в других сервисах, которыми мы привыкли пользоваться. Отдельно хочу добавить, что на базе "Дії" будет создано государственное приложение о воздушных тревогах, об опасности, о движении шахедов, дронов, ракет, чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах и вообще информирование от первоисточника, от правительства".

Нововведения начнут интегрировать в украинские системы оповещения в ближайшее время.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины сообщал о введении двух уровней опасности – желтого и красного – с дифференцированными звуковыми сигналами для защиты гражданской жизни и бизнеса.