Новая система воздушных тревог в Украине: движение ракет и «шахедов» можно будет смотреть онлайн

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Недилько Ксения
Кабинет Министров Украины утвердил радикальные изменения в системе оповещения населения о воздушной угрозе, которые напрямую повлияют на работу бизнеса и повседневную жизнь граждан. Как сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, это решение обусловлено необходимостью подстроить государственные и экономические процессы под обновленную тактику российских обстрелов. Главное новшество состоит в разделении воздушных тревог по степени угрозы.
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Теперь в Украине будут действовать два формата оповещения, которые будут отличаться длительностью звука сирены и отображаться в профильных мобильных программах. "Желтый" уровень будут объявлять в случае налета вражеских беспилотников, и сирена будет звучать всего 30 секунд. "Красный" уровень будет сигнализировать о высокой ракетной или комбинированной атаке, а продолжительность сигнала составит одну минуту. По словам Премьер-министра, такой шаг призван сохранить баланс между безопасностью и финансовой стабильностью страны.
Предприятия, которые планируют функционировать во время желтого режима, обязаны обеспечить персонал и клиентов хранилищами и разместить соответствующие информационные знаки. Для тех, у кого еще нет защитных сооружений, предусмотрено адаптационное окно в 90 дней.
Глава Кабмина подчеркнул, что государство сознательно идет на этот компромисс, понимая продолжительность вызовов, с которыми сталкивается общество. Однако ослабление правил не будет касаться самых уязвимых категорий и критических ситуаций.
Он строго предупредил, что при максимальной опасности никаких исключений для коммерческого сектора не будет: "Безопасность наших детей, педагогов самая важная. На красном уровне все без исключения и бизнес, и все учреждения останавливают работу. Люди должны немедленно перейти в ближайшее укрытие.
Вторым ключевым изменением станет оптимизация звукового сопровождения в городах. Власти решили отказаться от повторного включения громкоговорителей при стабилизации ситуации в небе. Кроме того, правительство планирует создать единую цифровую платформу для проверенного отслеживания воздушной обстановки.
Нововведения начнут интегрировать в украинские системы оповещения в ближайшее время.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины сообщал о введении двух уровней опасности – желтого и красного – с дифференцированными звуковыми сигналами для защиты гражданской жизни и бизнеса.