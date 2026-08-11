«Нова пошта» повністю перебудовує логістику: як зміниться доставка посилок

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Недилько Ксения
Український логістичний лідер змінює формат роботи, щоб гарантувати безпеку вантажів та безперебійне обслуговування. "Нова пошта" трансформує операційні процеси відповідно до реалій воєнного часу.
Ілюстративне фото
Попри всі виклики, масштаби покриття залишаються рекордними.
Користувачі, як і раніше, можуть розраховувати на звичний комфорт.
Отримувати та відправляти посилки можна через відділення, поштомати або за допомогою кур'єрів.
Усі деталі переформатування тримають у суворому секреті задля безпеки персоналу та відвідувачів.
Водночас клієнти можуть самостійно контролювати логістичні процеси — актуальний статус та рух кожного окремого вантажу завжди доступні для перевірки в офіційному мобільному застосунку.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що взаємні удари України та Росії дедалі частіше виходять за межі військових цілей і б'ють по логістиці, промисловості та торговельній інфраструктурі. Якщо раніше атаки переважно були спрямовані на енергетику чи військові об'єкти, то тепер під ударом опиняються великі склади, заводи, логістичні центри та мережі роздрібної торгівлі.