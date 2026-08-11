«Нова пошта» повністю перебудовує логістику: як зміниться доставка посилок

Український логістичний лідер змінює формат роботи, щоб гарантувати безпеку вантажів та безперебійне обслуговування. "Нова пошта" трансформує операційні процеси відповідно до реалій воєнного часу.

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"Компанія переходить на децентралізовану модель сортування", — повідомили в пресслужбі оператора, додавши, що паралельно "впроваджує резервні системи обробки відправлень". Такі заходи допоможуть захистити майно клієнтів та зберегти високу швидкість логістики.

Попри всі виклики, масштаби покриття залишаються рекордними.

"Мережа Нової пошти працює по всій країні, — наголошують у компанії, — сьогодні це понад 56 000 точок сервісу".

Користувачі, як і раніше, можуть розраховувати на звичний комфорт.

"Наша мета незмінна, — запевняють представники компанії, — доставляти швидко за будь-яких умов".

Отримувати та відправляти посилки можна через відділення, поштомати або за допомогою кур'єрів.

Усі деталі переформатування тримають у суворому секреті задля безпеки персоналу та відвідувачів.

"Ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації", — підкреслили в "Новій пошті", зазначивши, що це стосується також "специфіки резервних маршрутів чи розташування об’єктів".

Водночас клієнти можуть самостійно контролювати логістичні процеси — актуальний статус та рух кожного окремого вантажу завжди доступні для перевірки в офіційному мобільному застосунку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що взаємні удари України та Росії дедалі частіше виходять за межі військових цілей і б'ють по логістиці, промисловості та торговельній інфраструктурі. Якщо раніше атаки переважно були спрямовані на енергетику чи військові об'єкти, то тепер під ударом опиняються великі склади, заводи, логістичні центри та мережі роздрібної торгівлі.