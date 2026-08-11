«Новая почта» полностью перестраивает логистику: как изменится доставка посылок

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Недилько Ксения
Украинский логистический лидер меняет формат работы, чтобы обеспечить безопасность грузов и бесперебойное обслуживание. "Новая почта" трансформирует операционные процессы в соответствии с реалиями военного времени.
Иллюстративное фото
Несмотря на все вызовы, масштабы покрытия остаются рекордными.
Пользователи по-прежнему могут рассчитывать на привычный комфорт.
Получать и отправлять посылки можно через отделения, почтомать или с помощью курьеров.
Все детали переформатирования содержатся в строгом секрете для безопасности персонала и посетителей.
В то же время, клиенты могут самостоятельно контролировать логистические процессы — актуальный статус и движение каждого отдельного груза всегда доступны для проверки в официальном мобильном приложении.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что взаимные удары Украины и России все чаще выходят за пределы военных целей и бьют по логистике, промышленности и торговой инфраструктуре. Если раньше атаки были направлены на энергетику или военные объекты, то теперь под ударом оказываются большие склады, заводы, логистические центры и сети розничной торговли.