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Удар по складах Київщині – лише початок: що далі буде знищуватися та які будуть наслідки

Мід Україною та РФ йде повне винищення один одного і сторони не збираються зупинятися

5 серпня 2026, 15:52
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Кравцев Сергей

На знищення ще одного складу Wildberries та ураження ще одного НПЗ на РФ, росіяни відповіли знищенням у нас складів та сортцентрів ROZETKA, Новус, Нова Пошта, Фоззі Груп, Сільпо Фуд, Епіцентр-К та заводів Пластмас і Євробетон. Треба розуміти, що далі будуть знову нищитися підстанції, мости і все інше. Про це розповів політичний експерт Ілія Куса.

Удар по складах Київщині – лише початок: що далі буде знищуватися та які будуть наслідки

Знищення складу ROZETKA. Фото: з відкритих джерел

"Йде повне винищення один одного... РФ уже змирилась з тим, що їй не захопити Україну і війну не виграти в цілому, але і зупинятися не може та не хоче... Війна заради війни...", – зазначив експерт.

Він зауважує, все це нагадує боксерський поєдинок у надважкій вазі між двома здорованями, які вже сильно втомилися за 10 раундів, ніхто з них не хоче програвати, і обоє вірять, що ось в якийсь момент після чергового удару його суперник все ж впаде першим, тому з останніх сил викидають по черзі удар за ударом, а до кінця поєдинку ще 2 найважчі раунди.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський повідомив про нові дані щодо наслідків однієї з наймасованіших російських атак на Київ і Київську область. За його словами, станом на цей час відомо про 17 загиблих і 44 поранених. Глава держави наголосив, що багатьох жертв можна було уникнути за наявності достатньої кількості сучасних перехоплювачів балістичних ракет.

Президент висловив співчуття родинам загиблих і зазначив, що російські війська свідомо били по цивільній інфраструктурі. Основними цілями стали логістичні комплекси, складські приміщення підприємств, залізнична інфраструктура та інші об'єкти, які не мають військового призначення. 

За словами Зеленського, під удар потрапили склади будівельних матеріалів, підприємство пивоварної галузі, а також цивільні логістичні центри. Масовані атаки на такі об'єкти вкотре демонструють тактику Росії, спрямовану на руйнування економічної інфраструктури та створення максимальних гуманітарних наслідків.




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