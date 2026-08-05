Удар по складам Киевщины – только начало: что дальше будет уничтожаться и какие будут последствия

На уничтожение еще одного состава Wildberries и поражение еще одного НПЗ на РФ, россияне ответили уничтожением у нас складов и сортцентров ROZETKA, Новус, Новая Почта, Фоззи Групп, Сильпо Фуд, Эпицентр-К и заводов Пластмасс и Евробетон. Надо понимать, что дальше будут снова уничтожаться подстанции, мосты и все остальное. Об этом рассказал политический эксперт Илия Куса.

Уничтожение склада ROZETKA. Фото: из открытых источников

"Идет полное истребление друг друга… РФ уже смирилась с тем, что ей не захватить Украину и войну не выиграть в целом, но и останавливаться не может и не хочет… Война ради войны…", – отметил эксперт.

Он замечает, все это напоминает боксерский поединок в сверхтяжелом весе между двумя крепышами, которые уже сильно устали за 10 раундов, никто из них не хочет проигрывать, и оба верят, что вот в какой-то момент после очередного удара его соперник все же упадет первым, поэтому из последних сил выбрасывают по очереди удар. раунды.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых данных о последствиях одной из самых массированных российских атак на Киев и Киевскую область. По его словам, по состоянию на данный момент известно о 17 погибших и 44 раненых. Глава государства подчеркнул, что многих жертв можно было избежать при наличии достаточного количества современных перехватчиков баллистических ракет.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что российские войска сознательно избивали по гражданской инфраструктуре. Основными целями стали логистические комплексы, складские помещения предприятий, железнодорожная инфраструктура и другие объекты, не имеющие военного назначения.

По словам Зеленского, под удар попали склады строительных материалов, предприятие пивоваренной отрасли, а также гражданские логистические центры. Массированные атаки на такие объекты демонстрируют в очередной раз тактику России, направленную на разрушение экономической инфраструктуры и создание максимальных гуманитарных последствий.



